La CNTE bloquea Paseo de la Reforma por segundo día: Marchas, cierres y alternativas viales

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantiene este jueves 19 de marzo de 2026 su jornada de movilizaciones en la Ciudad de México, como parte del segundo día de su paro nacional de 72 horas, con marchas, bloqueos y concentraciones que afectarán vialidades clave como Paseo de la Reforma.

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los docentes iniciaron actividades desde las primeras horas del día con afectaciones viales en distintos puntos de la capital.

A las 8:00 horas se reportó el cierre de carriles laterales de Paseo de la Reforma, a la altura de Plaza de la República, con dirección al poniente. Posteriormente, a las 9:00 horas, los integrantes de la CNTE se concentrarán en la Torre del Caballito, donde ofrecerán una conferencia de prensa.

Se prevé que a las 10:00 horas realicen bloqueos en los principales cruces de Paseo de la Reforma, mientras que a las 17:00 horas llevarán a cabo un conversatorio frente a Palacio Nacional.

Las autoridades capitalinas estiman al menos ocho concentraciones y 14 eventos durante la jornada, por lo que no descartan afectaciones adicionales ni la participación de otros sindicatos.

Principales vialidades afectadas

Los bloqueos podrían concentrarse en puntos estratégicos de Paseo de la Reforma, entre ellos:

Reforma y Avenida Juárez

Reforma e Insurgentes Sur (Monumento a Cuauhtémoc)

Reforma e Hidalgo (Monumento a la Revolución)

Reforma y Río Tíber (Ángel de la Independencia)

El Centro de Orientación Vial recomienda como alternativas el Circuito Interior, avenida Chapultepec, Eje 1 Norte y Eje Central Lázaro Cárdenas.

¿Por qué protesta la CNTE?

El paro nacional de 72 horas busca presionar al Gobierno federal para reinstalar mesas de diálogo y atender demandas históricas del magisterio.

Entre sus principales exigencias destacan:

Derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la reforma educativa

Eliminación del sistema de Afores y regreso a pensiones solidarias

Incremento salarial del 100%

Mejores condiciones laborales y mayor presupuesto educativo

Alto a descuentos salariales por participación en protestas

Los docentes sostienen que sus demandas buscan garantizar condiciones dignas para el retiro y estabilidad laboral.

Sheinbaum: diálogo con la CNTE “no se ha cerrado”

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el diálogo con la CNTE se mantiene abierto, aunque aclaró que actualmente las negociaciones se realizan a través de las secretarías de Gobernación y de Educación Pública.

“Ellos decidieron no reunirse conmigo, pero el diálogo nunca se ha cerrado”, señaló durante su conferencia en Palacio Nacional. La mandataria subrayó que existen mesas de trabajo a nivel federal y estatal, aunque reconoció que algunas demandas enfrentan limitaciones presupuestales.

También destacó que en los últimos años se han registrado incrementos salariales, la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar y la asignación de nuevas plazas docentes.

La CNTE advirtió que, de no obtener respuesta a sus demandas, podría intensificar sus movilizaciones, incluso durante eventos internacionales como el Mundial de Futbol 2026. Ante este escenario, autoridades capitalinas recomendaron a la población anticipar traslados, evitar las zonas afectadas y utilizar rutas alternas.