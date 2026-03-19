Pemex aún desconoce el origen del derrame de petróleo en el Golfo de México

Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó que se han recolectado 95.7 toneladas de residuos de hidrocarburos en playas del Golfo de México, donde las labores de limpieza registran un avance del 88% luego del derrame cuyo origen y responsable aún no se han dado a conocer.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este jueves desde Palacio Nacional que la petrolera del Estado no es la responsable de este incidente y que sólo realiza las labores de saneamiento que corresponden.

"El derrame no fue de Pemex, también se está haciendo la investigación parece que fue un barco y se está viendo la empresa pero no fue un derrame de Pemex, sin embargo Pemex está apoyando junto con la Profepa en toda la limpieza y tiene que haber la sanciones a quien generó este derrame de combustible", dijo la mandataria.

En las labores de limpieza participan la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de la Marina (Marina), la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en coordinación con autoridades estatales y municipales, así como comunidades locales, según Pemex.

El 18 de marzo se realizaron recorridos por las playas de Mata de Uva y El Zapote, en el municipio de Alvarado, Veracruz, en los que se recogieron 80 kilos de residuos de manchas de hidrocarburo presentes en nódulos y estrazas (similares a hojuelas) dispersos a lo largo de dos kilómetros de litoral. Los trabajos se llevaron a cabo por personal de la Marina, elementos de Protección Civil estatales y municipales y el área de Limpia Pública del municipio de Alvarado.

Durante la jornada, personal de Pemex realizó labores de limpieza en distintos puntos del litoral de Veracruz. En Playa Jicacal operaron cuatro frentes de trabajo integrados por 25 personas cada uno, con un supervisor técnico por frente; en Playa Linda, dos frentes con 20 personas cada uno y su respectivo supervisor técnico; en Playa Barrillas, dos frentes de trabajo también conformados por 20 personas y un supervisor técnico por frente, mientras que en la Laguna del Ostión se desplegó un frente de trabajo integrado por 10 personas bajo la supervisión de personal técnico especializado.

En Tabasco, debido al frente frío número 41 que ha generado lluvias intensas desde el 17 de marzo, la Marina informó que la limpieza en territorio se retomará una vez que las condiciones meteorológicas mejoren.

El 14 de marzo, la Marina activó el Plan Nacional de Contingencias para supervisar las labores de limpieza y monitoreo en playas de Veracruz y Tabasco. El 16 de marzo se informó que fueron concluídas las labores de contención y limpieza en la zona del mar donde se detectó inicialmente la pluma de hidrocarburos frente a las costas del Golfo de México, por lo que actualmente no se registra presencia de residuos en esa área marina.

Las autoridades federales mantienen y refuerzan los recorridos de verificación, monitoreo satelital, análisis de corrientes marinas y seguimiento en campo para identificar la posible fuente del contaminante.