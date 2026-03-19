Si no logramos invertir más, tendremos crecimientos como en los últimos años: Carlos López-Moctezuma, BanCoppel

Si no logramos, como país, invertir más, vamos a tener crecimientos como los que hemos estado viendo en los últimos años”, considera Carlos López-Moctezuma, director general de BanCoppel.

En entrevista, explica que la inversión de hoy es el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del mañana, por lo que debe haber inversión pública y privada a niveles más altos.

“El país necesita más certidumbre en inversión que sea rentable, que sean proyectos realmente redituables y que generen crecimiento, sobre todo creo yo de energía”, menciona.

Y es que ejemplifica que un escenario en que la revisión del T-MEC (que se dará este año) salga bien, y que queden reglas claras, pero se quiere poner una planta y no hay electricidad, sería un problema. “Y ahí vamos un poco tarde”.

Proyectos deben aterrizarse rápido

En este sentido, el director general de BanCoppel –que atiende los segmentos de consumo y empresas–, reconoce que hay una buena iniciativa del gobierno –con el Plan México y el Plan de Infraestructura–, por ir aterrizando algunas iniciativas de inversión en proyectos públicos y privados, pero expresa que es necesario que se aterricen rápido, para que el sector bancario continúe financiando esos proyectos.

“Creo que hay mucho por hacer, lo que diría es que se tiene que hacer más rápido de lo que se está haciendo”, subraya.

Debe haber certidumbre jurídica

Carlos López-Moctezuma resalta que la actual administración, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene muy claras sus prioridades y les da seguimiento.

“El Plan México no es algo que se le ocurrió hoy, ya tiene un año. Ahora el Plan de Infraestructura es un derivado para ir aterrizando cosas del Plan México, está bien”, afirma.

No obstante, insiste en que falta más velocidad para dejar en claro los proyectos y la certidumbre jurídica para los que inviertan en estos proyectos del lado privado.

“Tenemos un sistema judicial que va a requerir, a lo mejor, tribunales especializados; que va a requerir cosas que le ayuden al sector privado a sentir que tiene certidumbre sobre las inversiones que hagan. Entonces yo te diría que faltan el aterrizaje de proyectos, con reglas claras para que se den los proyectos”.

Prevalece incertidumbre

El director general de BanCoppel comenta que el 2026 se ve complejo, dado que prevalece mucha incertidumbre, aunque la expectativa es de un crecimiento económico mayor al del 2025.

Como ejemplo, menciona los conflictos bélicos recientes, además de que continúa la incertidumbre por la revisión del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC) lo cual, sin embargo, estima puede terminar bien para México.

“Pero mientras no termine la revisión del tratado, yo creo que eso detiene la inversión privada. La inversión no se va a dar si no están claras las reglas del juego para los siguientes años”, enfatiza.

Pese a ello, asegura que BanCoppel está dispuesto a seguir dando más crédito en el 2026, sobre todo en el segmento de empresas, aunque también en el de consumo.

Con la banca de desarrollo

Aunque BanCoppel atiende desde su origen al segmento de consumo, hoy ya más de la mitad de su cartera total es para el segmento de empresas.

En este sentido, y ante lo proyectado en el Plan de México para que más micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) tengan acceso al crédito formal en los próximos años, Carlos López-Moctezuma destaca que se están acelerando las conversaciones con la banca de desarrollo.

“BanCoppel es un banco que trabaja muy bien con la banca de desarrollo, ya usamos desde tiempo atrás garantías de la banca de desarrollo, programas de financiamiento de FIRA, Nafin, Bancomext”, argumenta.

Añade: “somos un banco al que le gusta trabajar con la banca de desarrollo porque creemos que la banca de desarrollo de segundo piso, realmente potencializa el acceso o mejora las condiciones, o multiplica el monto de crédito que se puede dar de parte del sector privado, cuando son esquemas bien armados”.

Puntualiza que BanCoppel ha estado en conversaciones dentro de las iniciativas del Plan México, para seguir utilizando nuevos programas de garantías que está sacando Nafin, para precisamente tratar de atender no sólo a las pymes, sino también a los micronegocios.

“Tratamos de atender a los pequeños negocios para tratar de financiarlos con mejores condiciones, son pocos los que llegan a esos segmentos, y creo que nosotros, por nuestra vocación de inclusión y el tipo de cliente que manejamos, debemos de ser capaces de mejorar todavía la oferta y las condiciones de préstamos para la actividad productiva de estas personas”, comenta.