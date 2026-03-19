Necesario que se echen a andar proyectos para detonar inversión y crecimiento": Felipe García, Santander

Santander México considera, al igual que otras entidades financieras, que en el 2026, la economía local crecerá un poco más que en el 2025, y que uno de los principales retos será la renegociación del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, aunque la entidad ve una salida positiva con ventajas para nuestro país.

Sin embargo, menciona que lo que debe pasar es que se aprueben y echen a andar los proyectos que ya están en la bandeja, para que se detonen la inversión y el crecimiento.

“¿Qué se necesita? Esa parte final, que se aprueben los proyectos, que los echemos a andar, que vayan adelante”, dijo Felipe García Ascencio, director general de Santander México.

En entrevista, el directivo destacó que hay mucho interés de inversionistas tanto nacionales como internacionales, pero insistió en que lo que se necesita es que se tenga esa aprobación final para que se detone la inversión, que financiaría la banca y con eso el país pueda crecer más rápido.

Resaltó que el financiamiento de la banca estará ahí, ya que se encuentra bien capitalizada, se trata de un sector sólido.

“Hay mucho apetito de las afores, por ejemplo, de invertir, de las aseguradoras, los bancos tenemos el balance. Entonces lo que se necesita es que haya proyectos, que realmente se aprueben y que con eso se detone la inversión”, subraya.

El banquero agregó que eventualmente se estará hablando de un nearshoring 2.0, por lo que consideró que no se debe desperdiciar el tiempo.

“Invertir en infraestructura, en energía. Ojalá eso se detone, porque eventualmente va a volver esa demanda por inversión en México”, dice.

Necesario que haya más proyectos

Desde el Gobierno Federal, ya se han presentado el Plan México, así como el Programa de Infraestructura y avances en materia de inversión tanto pública como privada.

Para García Ascencio es necesario que haya más proyectos, y puso como ejemplo que Santander está por lanzar dos proyectos grandes de carreteras para emisión de bonos en el mercado local.

“Entonces empieza a haber algo, pero creo que tiene que haber bastante más para poder satisfacer las necesidades de energía e infraestructura que vamos a necesitar: carreteras, aguas, puertos”, puntualiza.

Agregó que los sectores que más podrían potenciar el crecimiento y en los que hay mayor interés son: infraestructura, agua, puertos, carreteras y energía.

Sin embargo, hizo énfasis en que los inversionistas lo que piden son reglas claras.

“Hay que saber cómo son los contratos, hay que tener certidumbre jurídica, esos son los elementos más importantes”.

Financiamiento a más mipymes, avanza

Felipe García comentó que el gremio bancario tiene un diálogo permanente y constructivo con el gobierno federal que es encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Queremos que el Plan México funcione, todos queremos que haya un mejor crecimiento económico, que haya mayor empleo”, señala.

En este sentido, respecto al acuerdo que se firmó en mayo del año pasado, en el marco de la 88 Convención Bancaria, el director de Santander México resaltó que se está apoyando a las mipymes.

“Estamos apoyando a las mipymes, que también es un programa muy importante y eje central del Plan México. Estamos apoyando a las mipymes y también a las empresas que son un poco más chicas (…) hay muy buen diálogo, todos queremos construir un México que pueda crecer a un ritmo más rápido. Para mí la inversión productiva es una parte esencial, entonces recibimos con muy buenos ojos las noticias de esta mayor inversión del lado público. Ojalá que esto detone también mucha más inversión, también del lado privado, a través de estos proyectos de inversiones mixtas”, argumenta.

La renegociación del T-MEC

Respecto a lo que implicará la renegociación del tratado comercial, el T-MEC, para México y cómo podría impactar eso en el crecimiento económico del país, el director de Santander México mencionó que es algo impredecible, aunque consideró que Estados Unidos está convencido de querer una integración de América del Norte, por lo que estimó que, pese a la incertidumbre en este tema, México terminará favorecido.

“Sin duda, a lo mejor, va a haber un poco de aranceles, y en algunos sectores las negociaciones no van a ser fáciles, pero creo que, a mediano y largo plazos, la integración de Norteamérica va a seguir, y también estoy convencido que México va a acabar con mejores términos comerciales para entrar a Estados Unidos, que la mayoría de los países con los que competimos. Nos hemos ido consolidando como el principal país de dónde son las importaciones a Estados Unidos”, menciona.

Buena relación con la banca de desarrollo

El directivo aseguró que hay una buena relación con la banca de desarrollo, brazo fundamental del gobierno para profundizar en el financiamiento a las empresas.

“Normalmente cuando vemos proyectos de infraestructura de gran tamaño, los trabajamos juntos y la verdad es que la relación es muy buena. A cada rato estamos haciendo transacciones juntos en los mercados, hay muy buen diálogo, muy buena apertura para escuchar las diferentes iniciativas de inversión. Ellos mismos están muy interesados en detonar mayor inversión. Entonces yo te diría que va a ser un muy buen vehículo y una muy buena contraparte para poder lograr toda esta agenda de mayor inversión productiva precisamente en los sectores de infraestructura y energía”, concluye.