El fraude que arruina vacaciones, así operan los “montaviajes” en rentas de casas en la playa

Susana Chávez trabajaba y estudiaba en Puebla, pero decidió celebrar su cumpleaños en Acapulco. Rentó una casa por internet tras conversar con la presunta propietaria y realizó un depósito por 3,000 pesos antes de su viaje. Al llegar, descubrió que la vivienda con alberca no estaba en alquiler y la supuesta dueña la había bloqueado en redes sociales. Así fue víctima de un "montaviaje", un fraude en el que supuestas agencias o propietarios ofrecen paquetes turísticos, boletos o alojamientos que en realidad no existen.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México reportó que este tipo de estafa aumentó 54% al pasar de 37 denuncias en 2021 a 57 en 2022, con mayor incidencia en temporadas vacacionales. Según el organismo, 76% de las quejas fueron por planes vacacionales falsos, 10% por boletos de avión y reservas de hotel apócrifas, y el resto por otros servicios fraudulentos.

¿Cómo protegerte ante esta estafa?

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México hace hincapié en la consulta de la agencia de viajes, específicamente si está debidamente registrada en la Secretaría de Turismo, así como buscar opiniones verificadas en diferentes sitios y redes sociales, y contactar directamente al hotel o aerolínea.

Ante la inminente temporada vacacional, Alejandro Ernesto Villaseñor Chávez, titular de la Unidad de Atención a Usuarios de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), expone un par de consejos para los que desean contratar algún servicio turístico.

“Uno, cuando tú vayas a contratar ese servicio, primero pide leer el contrato de venta. Dos, verificar que la transacción que vaya a hacer esté a nombre de la persona moral. Si le va a hacer transferencia o depósito, que sea a nombre de la sociedad que te está ofreciendo el servicio”, aconseja en entrevista.

Además, Villaseñor Chávez propuso contrastar los registros de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Secretaría de Turismo para asegurar que la agencia de viajes esté debidamente constituida ante la ley y sea segura.

Por su parte, SocialTIC, organización dedicada al uso de tecnologías digitales y seguridad digital, enfatiza que este tipo de tretas en internet aprovechan factores emocionales como el deseo de viajar a bajo costo y decisiones impulsivas por parte de los usuarios.

Por esta razón, esta misma organización recomienda 4 pasos de ciberseguridad para cualquier estafa digital:

Desconfiar si la oferta es demasiado buena. Verificar en sitios oficiales para saber si la oferta o promoción es real. No hacer click en enlaces sospechosos. No compartir ningún tipo de información, ni personal, ni bancaria.

Adicionalmente, la Policía Cibernética y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México emitieron una alerta para todos los cibernautas debido a que tienen previsto un aumento en el número de reportes relacionados con los "montaviajes" con la temporada vacacional, así como invitó a la población en general a realizar la denuncia correspondiente de este tipo de delito.

Finalmente, ambas organizaciones civiles subrayan que la mejor defensa es la información: verificar, comparar y desconfiar. Recuerda que este tipo de engaños prometen vacaciones soñadas, pero pueden convertirse en una experiencia costosa y frustrante.

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