Tasas del BCE: Lagarde pide que cualquier respuesta fiscal a la guerra sea temporal

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) recordó a los países de la zona euro la necesidad de contar con unas finanzas públicas sólidas, por lo que instó a los gobiernos de la región a que "cualquier respuesta fiscal" a la crisis abierta por el conflicto de Oriente Próximo sea de carácter "temporal, específica y adaptada a cada caso".

En la rueda de prensa posterior a la reunión del BCE, que decidió "por unanimidad" mantener sin cambios los tipos de interés, la presidenta del banco central, Christine Lagarde, expresó la opinión del Consejo de Gobierno de la institución respecto de la "urgente necesidad" de fortalecer la economía de la zona del euro, manteniendo al mismo tiempo unas finanzas públicas sólidas.

"Cualquier respuesta fiscal a la crisis de los precios de la energía debe ser temporal, específica y adaptada a cada caso", señaló la banquera francesa, añadiendo que la actual crisis energética pone de relieve la necesidad "imperiosa" de reducir aún más la dependencia de los combustibles fósiles.

En este sentido, insistió en la importancia "fundamental" de completar la unión de ahorro e inversión es fundamental para financiar la innovación y apoyar las transiciones verde y digital, así como de simplificar y armonizar las normas en todo el Mercado Único de la UE para ayudar a las empresas europeas a crecer más rápidamente, mientras que el euro digital puede contribuir a mejorar la autonomía estratégica, la competitividad y la integración financiera de Europa.

En cuanto a la política monetaria, la presidenta del BCE defendió que la entidad parte de una buena base y está "bien equipado" para abordar los desafíos relacionados con la crisis de Oriente Próximo.

"No digo que estemos en una buena situación. Estamos bien posicionados y bien equipados para afrontar el desarrollo de la crisis que se está gestando", aseguró Lagarde para subrayar el compromiso del BCE de garantizar que la inflación se estabilice en el 2% a medio plazo.

En este sentido, reiteró la dependencia de los datos del Consejo de Gobierno del BCE, aunque ha destacado que, en el escenario actual, se prestará especial atención a varios aspectos, incluyendo la evolución de los mercados de materias primas, así como a los cuellos de botella en la oferta, las expectativas de precios de venta y a todos los indicadores de demanda.

"Estaremos especialmente atentos a los indicadores salariales", dijo Lagarde, reiterando de que la importancia del actual "shock" dependerá de la duración, la intensidad y la propagación, en el sentido de los efectos indirectos y de segunda ronda.