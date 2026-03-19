Trump afirma que no enviará tropas de EU a Oriente Medio en medio de la guerra con Irán

⁠El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves ⁠que no enviará tropas ⁠a Oriente Medio, cuando se le preguntó si tenía previsto desplegar soldados a la región en medio de la guerra con Irán.

"No voy a enviar tropas a ningún sitio", sostuvo Trump.

"Si fuera así, desde luego no se lo diría. Pero no voy a enviar tropas. Haremos lo que sea necesario para mantener el precio", destacó el mandatario en la Casa Blanca durante una reunión en ⁠el Despacho Oval ⁠con la ⁠primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.

Reuters informó el ⁠miércoles que Washington está considerando desplegar miles de soldados para reforzar la operación en Irán, citando a un funcionario estadounidense y a tres personas familiarizadas con el ⁠asunto.