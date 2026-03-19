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Trump afirma que no enviará tropas de EU a Oriente Medio en medio de la guerra con Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que no enviará tropas a Oriente Medio, cuando se le preguntó si tenía previsto desplegar soldados a la región en medio de la guerra con Irán.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que no enviará tropas a Oriente Medio, cuando se le preguntó si tenía previsto desplegar soldados a la región en medio de la guerra con Irán.
"No voy a enviar tropas a ningún sitio", sostuvo Trump.
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"Si fuera así, desde luego no se lo diría. Pero no voy a enviar tropas. Haremos lo que sea necesario para mantener el precio", destacó el mandatario en la Casa Blanca durante una reunión en el Despacho Oval con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.
Reuters informó el miércoles que Washington está considerando desplegar miles de soldados para reforzar la operación en Irán, citando a un funcionario estadounidense y a tres personas familiarizadas con el asunto.