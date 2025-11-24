BMV inicia la semana con ganancias; destacan acciones de mineras y Grupo Carso

Las bolsas de valores de México cerraron con ganancias la primera sesión de la semana. En línea con sus pares de Estados Unidos, los índices locales avanzaron apoyados por apuestas renovadas de un recorte a la tasa de interés de la Reserva Federal en diciembre.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, avanzó 1.04% a 62,522.61 unidades, mientras que el FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), se movió 0.93% a 1,243.59.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores registraron ganancias. Destacó la minera Industrias Peñoles, con una mejora de 4.58% a 762.22 pesos, seguida por Grupo Carso, con 4.42% a 131.23 pesos, y Grupo México, con 4.39% a 155.89 pesos.

El gobernador de la Fed Christopher Waller se posicionó por la mañana a favor de realizar un ajuste a las tasas de interés en diciembre, aunque dijo que el banco central podría adoptar en enero un enfoque más flexible, reunión por reunión, cuando recibirá varios datos.

En México, las cifras mostraron un aumento mayor a lo esperado en la inflación en la primera quincena de noviembre. El índice general subió 0.47% y el subyacente, que no toma en cuenta alimentos y energéticos, avanzó 0.04%, sin cambiar las expectativas para las tasas.

"La inflación de la primera quincena de noviembre subió a 3.61% (anual), observándose pocos descuentos por “El Buen Fin” y aumentos en transporte público en Ciudad de México. Seguimos esperando un recorte en la tasa de interés de referencia en diciembre", dijo Actinver.