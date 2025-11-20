BMV y BIVA suben en sintonía con Wall Street tras reporte de Nvidia y datos de empleo

Las bolsas de valores en México operan con ganancias al inicio de la jornada del jueves igualando a sus pares en Wall Street luego de alentadores resultados del gigante tecnológico Nvidia y de datos del sector laboral en Estados Unidos.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), sube alrededor de 0.6% a 62,473.50 puntos; mientras que el índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), avanza 0.5% a un nivel de 1,242.52 unidades.

“El IPC detuvo cuatro días cerrando en terreno negativo. Prevemos que la recuperación continúe. En este contexto, la resistencia que tendrá que romper para fortalecer el impulso está ubicada en los 62,900 enteros” escribieron analistas de Banorte en una nota de apertura

La Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo reportó que el crecimiento del empleo en Estados Unidos se aceleró en septiembre, pero la tasa de desempleo subió al 4.4% y la economía perdió puestos de trabajo el mes anterior.

Más temprano, la firma mexicana de energía Esentia anunció que fijó en 45 pesos el precio de colocación de su oferta pública de acciones con la que debutaba en la bolsa en la sesión.