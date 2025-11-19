BMV y Biva avanzan el miércoles tras una racha negativa

Las bolsas de valores de México presentaron ganancias este miércoles, luego de cuatro jornadas con pérdidas, impulsados por Grupo Carso, Industrias Peñoles y Cementos de México (Cemex).

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, subió 0.16% a 62,080.58 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), avanzó 0.08% a un nivel de 1,236.34 unidades.

Gráfico del cierre de la BMV, de la sesión del miércoles 19 de noviembre de 2025.Cortesía / Tradingview

Al interior del índice de referencia de la BMV, cerca de la mitad de los valores terminaron con avances.

Destaca las acciones del conglomerado Grupo Carso con incremento de 2.90% a 130.77 pesos, seguido por la minera, Industrias Peñoles, con un alza de 2.35% y se vendieron en 732.97 pesos por unidad, así como de la cementera, Cemex, al subir 1.44% a 18.99 pesos y los papeles de Grupo Bolsa con 1.11% a 34.55 pesos

Por el contrario, los títulos de Megacable fueron los que lastraron el comportamiento de la BMV al descender 3.33% a 51.97 pesos, los de la aseguradora, Qualitas, con 3.03% a 171.67 pesos y Grupo Bimbo con 1.93% a 59.07 pesos.

Cemex Estados Unidos anunció el nombramiento de Will Price como vicepresidente sénior de Fusiones y Adquisiciones.

“Este nombramiento se da en un contexto en el que Cemex busca fortalecer su estrategia en Estados Unidos, enfocándose en activos de agregados y operaciones de alto valor, al tiempo que avanza en su proceso de desinversión en mercados emergentes con el objetivo de concentrar recursos en regiones clave”, aseguraron analistas de GBM.