BMV y Biva avanzan en la apertura tras racha negativa; destacan acciones de Peñoles y Cemex

Cristian Téllez

Las bolsas de valores de México suben en las primeras negociaciones de este miércoles, luego de cuatro jornadas con pérdidas, impulsados por Industrias Peñoles y Cementos de México (Cemex). 

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, sube 0.49% a 62,258.41 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), avanza 0.37% a un nivel de 1,239.98 unidades.

Al interior del índice de referencia de la BMV, la mayoría de los valores comenzaron con avances.

Destaca las acciones de la minera Peñoles, con un incremento de 2.43% y se vende en 733.60 pesos por unidad, seguido por la cementera Cemex, con un incremento de 1.39% a 18.99 pesos, y la Promotora y Operadora de Infraestructura (Pinfra) con 1.15% a 250.65 pesos.

Cemex Estados Unidos anunció el nombramiento de Will Price como vicepresidente sénior de Fusiones y Adquisiciones.

“Este nombramiento se da en un contexto en el que Cemex busca fortalecer su estrategia en Estados Unidos, enfocándose en activos de agregados y operaciones de alto valor, al tiempo que avanza en su proceso de desinversión en mercados emergentes con el objetivo de concentrar recursos en regiones clave”, aseguraron analistas de GBM.

