BMV y BIVA a la baja por toma de utilidades

Las bolsas de valores mexicanas cerraron a la baja la sesión de este martes, y al igual que sus pares estadounidenses, sumaron cuatro jornadas a la baja, ante una toma de utilidades a la espera de nueva información económica tanto en México como en Estados Unidos.

El índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió 0.55% y finalizó en 61,984.45 puntos, mientras que el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) cayó 0.54% para ubicarse en 1,235.37 unidades.

Ambas plazas accionarias sumaron su cuarta jornada con descensos. El S&P/BMV IPC registra una caída de 3.63% y el FTSE-BIVA pierde 3.73 por ciento. No obstante, en lo que va de 2025, muestran fuertes incrementos; el IPC gana 25.18% y FTSE-BIVA 22.94 por ciento.

Al interior, resaltaron las pérdidas de las emisoras Grupo México al retroceder 3.18% a un precio de 149.83 pesos por unidad, seguido por Banco del Bajío con -2.69% a 44.78 pesos, Televisa cayó 2.44% a 10.41 pesos, Grupo Aeroportuario del Centro Norte bajó 2.30% a 235.93 pesos y la financiera Gentera descendió 1.97% a 42.89 pesos.

Por el contrario, las acciones que presentaron las mayores ganancias fueron para Genomma Lab, con un avance de 1.76%; seguido por Quálitas, la mayor aseguradora de autos del país, que subió 1.37%; y América Móvil, del magnate Carlos Slim, que ganó 1.13 por ciento.

De manera detallada, el retroceso de las acciones de la minera, Grupo México se da luego “de que Freeport McMoran, el tercer productor más importante de cobre a nivel internacional, anunció que la producción a gran escala en Grasberg (una de las minas del metal rojo más importantes del mundo) se normalizará en el segundo trimestre de 2026”, comentaron analistas de GBM Reserch.

Añadieron que el mercado tomó la noticia como una señal de mayor estabilidad en la oferta, lo que generó un ajuste a la baja en emisoras vinculadas al cobre, incluido GMéxico.

“En el mercado local, el principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores cerró en terreno negativo, luego de registrar máximos históricos la semana pasada en los 64,321 puntos, principalmente por una toma de utilidades, con lo que hila cuatro sesiones consecutivas de retrocesos, por lo que no se descarta una pausa en la base de su canal de alza en el futuro cercano”, aseguraron analistas de Banamex en un comunicado.