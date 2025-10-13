BMV avanza en la primera jornada de la semana; mercado espera inicio de la temporada de reportes

Las bolsas de valores de México cerraron con ganancias las negociaciones de este lunes. Tras dos sesiones consecutivas con pérdidas, los índices accionarios locales repuntaron, con las acciones de la minera Industrias Peñoles encabezando los avances.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, subió 0.79% a 61,045.09 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), subió 0.98% a 1,220.72 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con ganancias. Destacó Industrias Peñoles, con una ganancia de 5.25% a 823.72 pesos, seguida de Cuervo, con 4.44% más a 19.99 pesos, e Inbursa, que subió 6.69% hasta 49.49.

Los inversionistas se alistan para el inicio de la temporada local de reportes del tercer trimestre, que comenzará mañana después del cierre con la publicación de cifras de América Móvil, la principal empresa de Carlos Slim. Los títulos subieron 0.56% a 19.73.