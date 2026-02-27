Trump ordena a su gobierno que deje de usar "inmediatamente" la IA de Anthropic

El presidente Donald Trump ordenó el viernes al gobierno de Estados Unidos dejar de usar "inmediatamente" la inteligencia artificial de Anthropic, luego de que la empresa rechazara la exigencia del Pentágono de autorizar el uso militar incondicional de sus modelos Claude.

"Estoy ordenando A TODAS las agencias federales del gobierno de Estados Unidos que CESEN INMEDIATAMENTE todo el uso de la tecnología de Anthropic. No la necesitamos, no la queremos y no volveremos a hacer negocios con ellos", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

La directiva de Trump se produce en medio de una disputa entre el Pentágono y el laboratorio de inteligencia artificial Anthropic por las preocupaciones sobre cómo el ejército podría utilizar la IA en la guerra.

Los portavoces de Anthropic, que tiene un contrato de 200 millones de dólares con el Pentágono, no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

La disputa ha dividido a algunos líderes del sector, militares y parlamentarios sobre si la IA debe utilizarse sin restricciones, cuando su creador, Anthropic, ha afirmado que la tecnología aún no es fiable para armas totalmente autónomas.

Anthropic ha mantenido sus líneas rojas sobre el uso militar de ⁠sus modelos de IA Claude para armas ⁠autónomas y vigilancia interna. Anthropic fue ⁠la primera de estas empresas de IA en trabajar con información clasificada, a través ⁠de un acuerdo de suministro con el proveedor de servicios en la nube Amazon.

El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, famoso por abandonar OpenAI en 2020 debido a sus preocupaciones sobre la gestión de la tecnología de IA, ha advertido que la IA ha avanzado más rápido que la ley.

Una tecnología potente podría absorber material dispar para recopilar información sobre civiles desprevenidos, afirmó ⁠en una entrada de blog el jueves, una perspectiva que los críticos consideran una laguna legal.