Becle vende la totalidad de su participación en LALO Spirits

La firma mexicana Becle, dueña del popular tequila José Cuervo, dijo el miércoles que vendió la totalidad de su participación accionaria en LALO Spirits Holdings.

"Esta transacción representa un retorno significativo sobre la inversión original de la compañía y refleja la disciplina de Becle en materia de gestión de portafolio y asignación de capital", dijo Becle en un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Becle invirtió inicialmente en Lalo en 2023.