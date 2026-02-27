Lectura 2:00 min
Wall Street cae con fuerza en la última jornada de febrero; Nasdaq tiene su peor mes en un año
Los índices retrocedieron ante la persistente desconfianza del mercado en los proyectos de inteligencia artificial. Las acciones de Nvidia siguen cayendo.
Los tres principales índices de Wall Street registraron caídas este viernes, en la última sesión del mes. Los promedios descendieron debido a una persistente desconfianza en la inversión en inteligencia artificial y el Nasdaq registró su peor caída mensual en un año.
El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, cayó 1.05% a 48,977.92 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, cedió 0.43% a 6,878.88 puntos. El Nasdaq Composite perdió 0.92% a 22,668.21 unidades.
Por la mañana, la compañía creadora de ChatGPT, OpenAI, anunció una ronda histórica de financiación de 110,000 millones de dólares liderada por Amazon (+1%), Nvidia (-4.16%) y SoftBank, que la convierte en una de las compañías más valiosas del mundo.
Nvidia presentó ayer un reporte trimestral mejor de lo esperado por los analistas, pero que no consiguió convencer a los inversionistas ante las elevadas valoraciones en el sector tecnológico. Su pérdida arrastró al índice SOX de semiconductores de Filadelfia (-1.21%).
También afectó en el ánimo un reporte de precios al productor por encima de lo esperado. El reporte mostró un incremento de 0.5% el mes pasado frente a una caída esperada de 0.3%. Los datos apoyaron las expectativas de que no habrá recortes de tasas pronto.
Ocho de los 11 sectores del S&P 500 cerraron con ganancias, pero la caída de las compañías de tecnología de la información (-2.17%) presionó a los índices por su peso. Al interior del Dow Jones American Express (-7.91%) y Goldman Sachs (-7.40%) lideraron la caída.
El índice Dow Jones consiguió salvar el mes con una marginal ganancia de 0.17% gracias a la rotación desde el sector tecnológico hacia empresas cíclicas, mientras que el S&P 500 acumuló una caída de 0.87% y el Nasdaq bajó 3.38% en su peor descenso en un año.