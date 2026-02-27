Wall Street cae con fuerza en la última jornada de febrero; Nasdaq tiene su peor mes en un año

Los tres principales índices de Wall Street registraron caídas este viernes, en la última sesión del mes. Los promedios descendieron debido a una persistente desconfianza en la inversión en inteligencia artificial y el Nasdaq registró su peor caída mensual en un año.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, cayó 1.05% a 48,977.92 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, cedió 0.43% a 6,878.88 puntos. El Nasdaq Composite perdió 0.92% a 22,668.21 unidades.

Por la mañana, la compañía creadora de ChatGPT, OpenAI, anunció una ronda histórica de financiación de 110,000 millones de dólares liderada por Amazon (+1%), Nvidia (-4.16%) y SoftBank, que la convierte en una de las compañías más valiosas del mundo.

Nvidia presentó ayer un reporte trimestral mejor de lo esperado por los analistas, pero que no consiguió convencer a los inversionistas ante las elevadas valoraciones en el sector tecnológico. Su pérdida arrastró al índice SOX de semiconductores de Filadelfia (-1.21%).

También afectó en el ánimo un reporte de precios al productor por encima de lo esperado. El reporte mostró un incremento de 0.5% el mes pasado frente a una caída esperada de 0.3%. Los datos apoyaron las expectativas de que no habrá recortes de tasas pronto.

Ocho de los 11 sectores del S&P 500 cerraron con ganancias, pero la caída de las compañías de tecnología de la información (-2.17%) presionó a los índices por su peso. Al interior del Dow Jones American Express (-7.91%) y Goldman Sachs (-7.40%) lideraron la caída.

El índice Dow Jones consiguió salvar el mes con una marginal ganancia de 0.17% gracias a la rotación desde el sector tecnológico hacia empresas cíclicas, mientras que el S&P 500 acumuló una caída de 0.87% y el Nasdaq bajó 3.38% en su peor descenso en un año.