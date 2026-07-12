Israel celebrará elecciones generales el 27 de octubre, anunció este domingo el Parlamento, unos comicios considerados como un referéndum sobre el primer ministro Benjamin Netanyahu y su rol desde que estalló la guerra en Gaza.

Estas elecciones determinarán si Netanyahu, que enfrenta un proceso por corrupción, se mantendrá en el poder en un país que vive desde hace casi tres años en un estado de guerra y de crisis social aguda.

Netanyahu, del partido de derecha Likud y de 76 años, ya es el primer ministro que más tiempo ha estado en el cargo, en varios periodos no continuos.

Las últimas encuestas muestran que una mayoría de los israelíes quiere que deje el poder y el exjefe del ejército Gadi Eisenkot se proyecta como su principal rival.

Estas son las primeras elecciones en Israel desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 y para muchos constituyen un referéndum sobre Netanyahu.

Los fallos de seguridad que permitieron que los milicianos de Hamás penetraran en territorio israelí pesan sobre la popularidad del jefe del gobierno.

Además, la opinión pública considera que no cumplió sus promesas de lograr una "victoria total" sobre Hamás y el movimiento libanés proiraní Hezbolá.

También consideran que fue marginado de las negociaciones que permitieron un acuerdo para un cese el fuego entre Irán y Estados Unidos, que muchos consideran que es desfavorable para los intereses de Israel.