Banobras va por 13,000 millones de pesos a Bolsa

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) emitirá certificados bursátiles en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en breve por hasta 13,000 millones de pesos.

La emisión, será bajo la modalidad de vasos comunicantes, sin que se exceda un monto máximo de la emisión de 18,000 millones de pesos de manera conjunta.

La institución crediticia informó que la amortización del principal de los certificados será en la fecha de vencimiento y los recursos obtenidos se destinarán al refinanciamiento de pasivos y fondeo de operaciones crediticias. Fitch Ratings le otorgó la calificación AAA que es la máxima que se otorgan en escala nacional.

Las notas asignadas están en el mismo nivel que la calificación nacional de riesgo del Gobierno federal, ya que las probabilidades de incumplimiento y recuperación de los recursos son similares.

Las calificaciones nacionales de Banobras se sustentan en la apreciación de Fitch sobre la capacidad y la propensión de soporte financiero que el Gobierno Federal le otorgaría, en caso de requerirse, al fungir este último como su único propietario.