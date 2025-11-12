AMD se dispara en bolsa tras plan de crecimiento en mercado de chips IA para centros de datos

Los títulos de Advanced Micro Devices (AMD) suben más de 8%, a 257.46 dólares, el miércoles al mediodía en Wall Street, luego de que el fabricante de chips anunció que espera que los ingresos anuales de centros de datos aumenten a 100,000 millones de dólares en los próximos cinco años, mientras que se prevé que sus ganancias se tripliquen con creces.

De consolidarse las ganancias la empresa podría anotar su mejor jornada en bolsa desde el 16 de junio pasado cuando subió 8.81 por ciento.

El martes las acciones de la empresa con sede en Santa Clara, California, subieron 4% en las operaciones extendidas, después de cerrar con una caída del 2.65% a 237.52 dólares.

AMD ha registrado una ganancia acumulada en el precio de sus acciones de 16% desde el 6 de octubre, cuando la compañía firmó un lucrativo acuerdo con OpenAI, creadora de ChatGPT, que generaría decenas de miles de millones de dólares en ingresos.

La próxima generación de chips de IA de AMD, se lanzará en 2026 e incluirá varias variantes diseñadas para aplicaciones científicas y para inteligencia artificial (IA) generativa.

En los últimos meses, AMD ha adquirido varios startups especializados en el desarrollo del software necesario para ejecutar aplicaciones de IA. El objetivo es garantizar que la empresa cuente con acceso al software y al personal adecuados para desarrollar sus capacidades de IA, declaró el director de estrategia, Mat Hein.

AMD prevé que el mercado de sus chips para centros de datos alcance el billón de dólares en 2030, según declaró su directora ejecutiva, Lisa Su.

"Es un mercado apasionante", dijo la directora. "No cabe duda de que el centro de datos representa la mayor oportunidad de crecimiento que existe, y AMD está muy, muy bien posicionada para ello", añadió.

Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, principal rival de AMD, ha dicho que el mercado de infraestructura de IA crecerá hasta alcanzar entre 3 y 4 billones de dólares en 2030.

