Aluminio toca pico de 4 años por interrupciones en transporte en Oriente Medio

Los ⁠precios del aluminio alcanzaron máximos de cuatro años este lunes, ya ⁠que los temores de interrupciones prolongadas en el transporte marítimo en Oriente Medio debido a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán avivaban las ⁠preocupaciones sobre el suministro de este ⁠metal.

A las 11:05 GMT, el aluminio de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajaba un 1.7%, a 3,386 dólares por tonelada, tras haber tocado más temprano los 3,544 dólares, su nivel más alto desde marzo de 2022, cuando los precios del metal utilizado en el transporte, la construcción y el embalaje alcanzaron un récord de 4,073.5 dólares.

El conflicto en Oriente Medio ha cerrado prácticamente el estrecho de Ormuz, por el que se transporta el aluminio producido en la región a Estados Unidos y Europa.

"Los europeos están especialmente preocupados, ya que la interrupción del suministro de aluminio del golfo Pérsico se produce justo cuando el proveedor a largo plazo Mozal va a dejar de operar este mes", afirmó Ed Meir, analista de Marex.

"Algunos productores están tratando de reducir las existencias fuera de la región para cumplir con sus obligaciones, pero sospechamos que esto va a ser difícil dada la preponderancia del metal ruso en la bolsa (actualmente sancionado) y las existencias generalmente bajas en otros lugares", agregó.

En diciembre, South32 ⁠anunció que su fundición Mozal, con una capacidad ⁠de 560,000 toneladas al año, ⁠entraría en mantenimiento a partir de mediados de marzo, después de que las negociaciones con las ⁠empresas de servicios públicos y el Gobierno de Mozambique no lograron alcanzar un nuevo acuerdo energético.

Por otra parte, la subida del precio del petróleo ha aumentado las perspectivas de desaceleración del crecimiento mundial y de debilitamiento de la demanda de metales industriales, que también se veían presionados por la fortaleza del dólar.

