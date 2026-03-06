Aluminio retoma ganancias y apunta a su mejor semana en 18 meses por guerra en Oriente Medio

Los precios del aluminio ⁠reanudaban su avance este viernes, tras romper una racha alcista de tres ⁠días en la sesión anterior, en camino de su mayor subida semanal en más de 18 meses, debido al aumento de las preocupaciones sobre el suministro como consecuencia de la ⁠guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

⁠A las 10:50 GMT, el aluminio de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganaba un 1.5%, a 3,346.5 dólares por tonelada.

El metal, muy usado en el embalaje y el transporte, alcanzó el miércoles su máximo en casi cuatro años, a 3,418 dólares, debido a que la crisis de Oriente Medio amenaza con interrumpir los envíos de aluminio desde la región.

El aluminio en la LME se encamina a cerrar la semana con un avance del 6.6%, lo que supondría su mayor alza semanal desde agosto de 2024. La fundición qatarí Qatalum y Aluminium Bahrain ya han declarado fuerza mayor en los envíos.

"Dado que Oriente Medio representa cerca del 9% de la producción mundial y el suministro está en peligro, hemos elevado nuestra previsión de déficit de 1 millón de toneladas a 1,5 millones de toneladas" para 2026, afirmó Bank of America en una nota.

Las existencias de aluminio de la LME descendieron en 2,250 toneladas, a 456,875 toneladas, su mínimo desde julio de 2025, mientras que las existencias del metal en la Bolsa de Futuros de Shanghái aumentaron un 10.8% con respecto a la semana ⁠anterior, a 394,498 toneladas, su cota más elevada desde ⁠abril de 2020.

Por su parte, ⁠el cobre en la LME caía un 0.3%, a 12,858 dólares por tonelada, bajo la presión ⁠de los elevados inventarios. Las existencias de cobre en los almacenes de la LME subieron otras 2,450 toneladas, a 284.325 toneladas, la cifra más alta desde octubre de 2024, tras las entradas registradas en Singapur y Nueva Orleans.

El cobre, utilizado en la energía, la construcción y la fabricación, se encamina a un declive semanal del 3.6 por ciento.

En otros metales básicos: