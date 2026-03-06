Lectura 2:00 min
Aluminio retoma ganancias y apunta a su mejor semana en 18 meses por guerra en Oriente Medio
Los precios del aluminio reanudaban su avance este viernes, tras romper una racha alcista de tres días en la sesión anterior, en camino de su mayor subida semanal en más de 18 meses, debido al aumento de las preocupaciones sobre el suministro como consecuencia de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.
A las 10:50 GMT, el aluminio de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganaba un 1.5%, a 3,346.5 dólares por tonelada.
El metal, muy usado en el embalaje y el transporte, alcanzó el miércoles su máximo en casi cuatro años, a 3,418 dólares, debido a que la crisis de Oriente Medio amenaza con interrumpir los envíos de aluminio desde la región.
El aluminio en la LME se encamina a cerrar la semana con un avance del 6.6%, lo que supondría su mayor alza semanal desde agosto de 2024. La fundición qatarí Qatalum y Aluminium Bahrain ya han declarado fuerza mayor en los envíos.
"Dado que Oriente Medio representa cerca del 9% de la producción mundial y el suministro está en peligro, hemos elevado nuestra previsión de déficit de 1 millón de toneladas a 1,5 millones de toneladas" para 2026, afirmó Bank of America en una nota.
Las existencias de aluminio de la LME descendieron en 2,250 toneladas, a 456,875 toneladas, su mínimo desde julio de 2025, mientras que las existencias del metal en la Bolsa de Futuros de Shanghái aumentaron un 10.8% con respecto a la semana anterior, a 394,498 toneladas, su cota más elevada desde abril de 2020.
Por su parte, el cobre en la LME caía un 0.3%, a 12,858 dólares por tonelada, bajo la presión de los elevados inventarios. Las existencias de cobre en los almacenes de la LME subieron otras 2,450 toneladas, a 284.325 toneladas, la cifra más alta desde octubre de 2024, tras las entradas registradas en Singapur y Nueva Orleans.
El cobre, utilizado en la energía, la construcción y la fabricación, se encamina a un declive semanal del 3.6 por ciento.
En otros metales básicos:
- El zinc subía un 1.3%, a 3,268 dólares
- El plomo sumaba un 0.2%, a 1,945.5 dólares
- El níquel mejoraba un 0.5%, a 17,290 dólares
- El estaño avanzaba un 0.2%, a 49,900 dólares