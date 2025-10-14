ALTERN1+: primer fondo alternativo que debuta en BMV

En un momento clave para los mercados mexicanos, Vinci Compass ha decidido romper esquemas con el lanzamiento de ALTERN1+, el primer fondo de renta variable cotizado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que ofrece acceso regulado a activos alternativos para el público inversionista.

Iván Ramil, socio y Country Head Mexico de Vinci Compass, explicó que tras más de tres años de elaboración normativa y técnica, hoy este vehículo es ya una realidad.

Hasta ahora, el universo alternativo —private equity, créditos privados, infraestructura, bienes raíces semilíquidos— estaba reservado para grandes fortunas: montos de 10, 15 o hasta 100 millones de dólares eran la puerta de entrada.

Ramil fue enfático: “ese modelo dejaba fuera al inversionista individual” (…), “este fondo elimina dos restricciones: el exceso de capital y los plazos extenuantes”.

Para ALTERN1+, bastará con adquirir un título. Es un producto diseñado para todos: personas físicas, corporativas e institucionales. Al cierre del primer día de operaciones, el precio del fondo se ubicó en 1.595795 pesos.

Según información en el sitio web, la composición actual de la cartera se divide en 60% private equity y 40% crédito privado.

Vinci Compass selecciona fondos semilíquidos con ventanas de liquidez trimestral de gestores reconocidos como Blackstone, HPS o StepStone.

El objetivo proyectado, bajo un escenario conservador, es alcanzar rendimientos netos en dólares entre 10 y 13% anuales. Según Ramil, esa expectativa, para un producto con control de riesgo, resulta ambiciosa pero no desmesurada.

Gestión de riesgo

Fernando Eugui, COO de Vinci Compass explicó que un rendimiento atractivo no tiene sentido sin un control riguroso de riesgo.

Dentro de private equity, ALTERN1+ se inclina por estrategias core, como buyouts y fondos secundarios, principalmente en Estados Unidos (70%), con asignaciones menores a Europa y Asia, y casi nada en América Latina. En crédito privado, el enfoque es conservador: préstamos senior o garantizados (secured), sin exposición a mezzanine o activos distressed.

Mariana González, directora de Intermediaries & Family Office México, de la institución financiera mencionó que el perfil buscado abarca desde jóvenes inversionistas que apenas empiezan, hasta clientes de banca privada, plataformas digitales o los planes de pensiones privados, estos últimos, con poca ventana al alternativo, encontrarán aquí una oportunidad inédita.

Ramil dijo que la liquidez mínima: a los 18 meses, el inversionista podrá vender su posición en ventanas trimestrales (sujeto a liquidez de los fondos subyacentes). Pero el horizonte ideal de permanencia recomendado es de al menos 5 años.

El escenario global actual, donde las bolsas se encuentran en niveles máximos, hay un dólar volátil, “no es impedimento sino incentivo para un producto como ALTERN1+”.

En cuanto al crecimiento, la estimación objetivo es que en un año ALTERN1+ pueda manejar activos entre 100 y 150 millones de dólares, comentaron durante la conferencia de prensa que se realizó tras el campanazo del lanzamiento del fondo.