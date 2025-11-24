Alphabet avanza hacia una valoración de 4 billones de dólares

Alphabet acortó camino este lunes a una valoración de 4 billones de dólares, encaminando a convertirse en la cuarta empresa en unirse al club, mientras la matriz de Google se beneficia de un repunte impulsado por la inteligencia artificial (IA).

Las acciones de la empresa matriz de Google suben alrededor de 6% en 317.45 dólares cada una al medio día en Wall Street, lo que la posiciona con un valor de mercado de 3.84 billones de dólares. Además, durante la jornada, las cotizaciones de Alphabet alcanzaron un nuevo máximo histórico en 318.56 dólares, según datos de Investing.

Nvidia, Microsoft y Apple son las únicas empresas de megcapitalización en aclanzar los 4 billones de dólares de valoración. Pero, sólo Nvidia y Apple siguen en la lista.

El aumento en el precio de la acción la empresa con sede en Mountain View, California refleja un sorprendente cambio de sentimiento después de que algunos inversionistas temieran que la compañía hubiera perdido su ventaja en IA frente a OpenAI después del lanzamiento de ChatGPT en 2022.

La acción ha subido casi un 70% en lo que va de año, superando ampliamente a sus rivales, Microsoft y Amazon.

La empresa ha recuperado impulso al convertir su negocio en la nube, en su motor clave de crecimiento, atrayendo a Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, como inversionista y obteniendo excelentes críticas iniciales por su nuevo modelo Gemini 3.