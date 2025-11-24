Wall Street sube por apuestas de recorte a la tasa de la Fed; destacan acciones de Alphabet

Los tres principales índices de Wall Street suben la mañana de este lunes. Los inversionistas muestran un mejor ánimo en este inicio de semana, tras comentarios de un funcionario de la Reserva Federal (Fed) que apoyaron la posibilidad de un recorte de tasas en diciembre.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, sube 0.54% a 46,497.24 puntos, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, avanza 1.20% a 6,682.29 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico se mueve 2% a 22,717.74 puntos.

El gobernador de la Fed Christopher Waller se posicionó esta mañana a favor de un recorte a las tasas de interés en diciembre, aunque dijo que el banco central podría adoptar en enero un enfoque más flexible, reunión por reunión, cuando recibirá varios varios datos económicos.

Los inversionistas continúan evaluando la posibilidad de que la Fed baje su tasa en diciembre, en su tercer movimiento de forma consecutiva. La herramienta FedWatch, que sigue los futuros de la tasa clave, muestra una probabilidad de 78.9% para un ajuste de 25 puntos básicos.

Entre las empresas más grandes del mercado destacan las acciones de Alphabet (+5%), la matriz de Google, que sube tras el reciente lanzamiento de su modelo de lenguaje avanzado Gemini 3, herramienta de inteligencia artificial que superó en pruebas a ChatGPT.

Wall Street viene de una semana de volatilidad en la que los sólidos resultados trimestrales de Nvidia (+1.21%) no consiguieron compensar las preocupaciones de los inversionistas por la valuación elevada de las empresas tecnológicas y los temores a una burbuja en la IA.