Acciones de Tesla suben 5% tras llamado a aprobar el paquete salarial de Elon Musk

Los títulos de Tesla suben más de 5% al medio día en Wall Street luego de que la presidenta del fabricante de vehículos eléctricos, Robyn Denholm, instara a los accionistas a aprobar el paquete salarial de 1 billón de dólares de Elon Musk antes de la reunión anual de la compañía el 6 de noviembre.

Denholm argumentó que Tesla corre el riesgo de perder a Elon Musk como director ejecutivo si no se ratifica el paquete salarial.

El paquete salarial fue aprobado en 2018, pero anulado por un tribunal de Delaware a principios de este año.

Además, enfatizó que el liderazgo de su fundador es esencial para la expansión de Tesla en inteligencia artificial, tecnología autónoma y robótica.

La carta de la presidenta de Tesla describe el paquete como necesario para alinear los incentivos de Musk con el valor para los accionistas y el crecimiento a largo plazo, y también insta a los inversores a reelegir a tres directores con larga trayectoria que han trabajado estrechamente con él.