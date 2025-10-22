Ganancias de Tesla caen 37% en el tercer trimestre por aumento de costos e impacto de aranceles

El grupo Tesla, especialista en vehículos eléctricos, anunció el miércoles una caída del 37% en sus ganancias durante el tercer trimestre debido al aumento de los gastos operativos y a los aranceles aduaneros.

La compañía de autos eléctricos de Elon Musk reportó ganancias por 1,400 millones de dólares.

Además de los aranceles, el comunicado de prensa de resultados de la compañía mencionó el aumento de los gastos de reestructuración y la disminución de los ingresos por créditos regulatorios como factores que influyeron en las ganancias, que no cumplieron con las expectativas de los analistas.

Aunque Tesla enfrenta "incertidumbre a corto plazo por cambios del comercio, aranceles y políticas fiscales", la compañía está haciendo inversiones que la llevarán a tener un "valor increíble (...) en el mundo en temas de transporte, energía y robótica", dijo Tesla.

Las ventas de vehículos eléctricos fabricados por Tesla y otras compañías en Estados Unidos recibieron un impulso en el tercer trimestre con la expiración el 30 de septiembre de un crédito fiscal federal, lo que llevó a los inversores a adelantar las compras de estos vehículos.

Las ventas de vehículos Tesla han languidecido especialmente en Europa y Estados Unidos en medio de boicots e incidentes de vandalismo de los vehículos.

Aunque las ventas en Estados Unidos se vieron impulsadas en el último trimestre por el fin del crédito fiscal, se espera una caída en el cuarto trimestre.