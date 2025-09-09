Nebius sube 50% en Bolsa tras acuerdo con Microsoft por 17,400 mdd

Las acciones de Nebius Group subieron casi 50% a 95.72 dólares el martes alcanzando un máximo histórico mientras los inversionistas aplaudían su acuerdo de 17,400 millones de dólares para suministrar infraestructura de inteligencia artificial a Microsoft durante un período de cinco años.

El acuerdo, que podría ampliarse a 19,400 millones si Microsoft aumenta la demanda, subraya la creciente necesidad de centros de datos de IA de alto rendimiento en medio de una prisa global por desarrollar tecnologías avanzadas de IA generativa.

Los analistas creen que Nebius ahora está bien posicionado para ganar clientes importantes adicionales, incluidos otros hiperescaladores y laboratorios de inteligencia artificial de vanguardia, a medida que expande la superficie de su centro de datos a través de próximos proyectos nuevos.

"Este acuerdo proporciona una claridad sin precedentes sobre el potencial de ingresos a largo plazo de la compañía y reduce significativamente el riesgo de su aumento de capacidad planificado", dijo Hamed Khorsand, analista de BWS Financial.

Microsoft, que ha señalado repetidamente una escasez de infraestructura de nube de inteligencia artificial debido a las crecientes necesidades de los clientes, ha estado recurriendo a proveedores externos para cubrir esa brecha.

La importante empresa tecnológica tiene un acuerdo multimillonario similar con CoreWeave que también tiene un contrato importante con OpenAI para recursos informáticos de IA.

Nebius, con sede en Ámsterdam, Países Bajos, fue fundada a partir de la escisión de los activos del gigante tecnológico ruso Yandex y suministrará a Microsoft principalmente infraestructura de GPU dedicada desde el nuevo centro de datos de la compañía en Vineland, Nueva Jersey, a partir de finales de este año.