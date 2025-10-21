Lectura 1:00 min
Acciones de GAP bajan más de 3% por resultados por debajo de lo esperado
Los títulos de Grupo Aeroportuario del Pacífico caen al medio día en la Bolsa Mexicana de Valores, luego de que el lunes después del cierre del mercado la empresa diera a conocer su reporte financiero al tercer trimestre de 2025.
Las acciones del operador de 12 terminales aéreas a lo largo de la región Pacífico del país, perdían alrededor de 3.8% a 388.78 pesos.
La empresa reportó ingresos por 9,576.58 millones, en comparación con los 8,232.67 millones registrados en el mismo periodo de 2024. La utilidad neta alcanzó los 2,695.98 millones, frente a los 1,982.83 millones obtenidos el año anterior
“GAP presentó un reporte con mejoras anuales, pero continúa con caídas en sus márgenes de rentabilidad operativa debido a un aumento en los gastos de operación por el incremento en los rubros de costos por adiciones concesionadas, en asistencia técnica y en depreciación y amortización” escribieron analistas de Banco Ve Por Más en un reporte.
Además, destacaron que hacía adelante los títulos de la empresa podrían presentar un comportamiento de neutral a negativo ya que el reporte estuvo por debajo de lo esperado.