GAP planea recabar 8,500 millones de pesos con dos bonos en la Bolsa Mexicana de Valores

Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), un administrador de aeropuertos en México y Jamaica planea acudir al mercado para recabar 8,500 millones de pesos (453 millones de dólares) con la emisión de dos bonos de largo plazo en la Bolsa Mexicana de Valores.

La colocación se realizará mediante el mecanismo conocido como vasos comunicantes, el cual indica que la suma conjunta de los dos bonos ofrecidos al mercado no deberá exceder la meta establecida para la emisión.

El título con clave de pizarra 'GAP 25-2' tendrá un vencimiento a tres años y pagará intereses cada 28 días, con una tasa de interés variable determinada en su momento mediante la adición de una sobretasa a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) de Fondeo.

El segundo instrumento, con clase 'GAP 25-3', tendrá un vencimiento a seis años y pagará un interés fijo con cupones semestrales, el cual será determinado por la tasa del MBono con vencimiento en 2031, más una tasa adicional determinada en su momento.

Los recursos serán empleados para el pago de un crédito bancario por 1,500 millones de pesos y el restante será empleado para inversiones de capital.

Los bonos recibieron las calificaciones 'mxAAA' y 'AAA.mx' por parte de las agencias S&P Global Ratings y Moody's Local México, las notas más altas en la escala nacional de activos con grado de inversión.

Los intermediarios colocadores de la emisión serán Casa de Bolsa BBVA México, Casa de Bolsa Santander y Scotia Inverlat Casa de Bolsa, mientras que Monex Casa de Bolsa será el representante común de los tenedores.