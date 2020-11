Walmart de México y Centroamérica (Walmex) perdió 43,304 millones de pesos en valor de mercado en la jornada de este martes en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), un día después de que informó que está siendo investigada por la Cofece por presuntas prácticas monopólicas relativas.

La noticia pesó en la cotización de la emisora en la BMV, ya que no fue tomada con agrado por el mercado.

Dicha situación llevó a la mayor cadena de autoservicio de México a cerrar su cotización con una caída de 4.37%, a 54.29 pesos por unidad desde los 56.77 pesos del cierre previo y ubicarse como la segunda emisora con la mayor pérdida de la sesión.

Lo anterior, pese a que que la empresa señaló que demostrará ante las instancias correspondientes y conforme a su derecho, que su participación de mercado es “positiva”, puesto que “siempre” ha ofrecido precios bajos, lo cual ha beneficiado a las familias mexicanas, particularmente a las que habitan en zonas remotas del país en donde no reciben la atención de otros competidores.

El lunes, Walmex dijo que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) le notificó que inició una investigación de oficio en su contra por la “presunta comisión de prácticas monopolísticas relativas en el mercado de abastecimiento y distribución al mayoreo de bienes de consumo, comercialización minorista y servicios relacionados”.

“Consideramos que a pesar de que la investigación tomaría tiempo en resolverse, la noticia podría inyectar volatilidad de corto plazo en el precio de la acción. Lo anterior, debido a la incertidumbre sobre el posible resultado de dicha investigación y las consecuencias que puedan derivar como pudiera ser la aplicación de alguna sanción o multa a Walmex“, explicó en una nota Valentín Mendoza, subdirector de Análisis Bursátil de Banorte.

Añadió que incluso en un supuesto escenario de que se le impusieran multas a Walmex es poco probable que la competencia se incremente sustancialmente.

“No debemos olvidar que la clave del éxito en el negocio detallista radica en la escala, la ejecución logística, cercanía de unidades y posicionamiento de marca, y donde incluso hemos visto que en otras latitudes el propio Walmart ha optado por salir de algunos mercados latinoamericanos (como Argentina, Uruguay y Brasil, por ejemplo) en los que alcanzar una escala adecuada fue complicado”, abundó Valentín Mendoza.

“Adicionalmente, la digitalización -y las fuertes inversiones que ello conlleva- más bien podrían motivar una mayor concentración del mercado”, agregó.

Esperan volatilidad

Analistas de Vector Casa de Bolsa señalaron al respecto que aunque no se descarta volatilidad de corto plazo en la cotización de Walmart de México y Centroamérica “se espera que este caso sea un proceso largo, lo cual no modifica la tesis de inversión, por lo pronto”.

La cadena de tiendas de autoservicio es la más grande que opera en México y tiene presencia en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua.

En la BMV es la segunda empresas mayor bursatilidad, con un valor de capitalización de mercado de casi 947,980 millones de pesos y una participación de 11.24% en el índice accionario S&P/BMV IPC.

Según el estudio de la Cofece, “en los formatos de bodega, supermercado, hipermercado y megamercado (BSHM) sólo Walmart, Soriana y, en menor medida, Chedraui, tienen presencia nacional y solo en algunas regiones del país enfrentan la competencia de cadenas regionales bien posicionadas”.

No obstante, Walmart que es la cadena comercial con más tiendas BSHM, seguida de Soriana, no enfrenta competencia en casi la mitad de sus tiendas establecidas en zonas no urbanizadas o de menor densidad.

“Dos de cada diez tiendas BSHM de Walmart no tienen competidores en su área de influencia. Más aún, en las zonas sin urbanizar, casi la mitad de las BSHM de Walmart no tienen competidores”, añade el “Estudio de competencia en el canal moderno del comercio al menudeo de alimentos y bebidas”.

Y añade que “la elevada concentración favorece el poder de negociación de las grandes cadenas minoristas frente a sus proveedores de menor tamaño, lo que podría dañar la eficiencia del mercado en el largo plazo”.

Además, se han encontrado algunas prácticas comerciales de las cadenas minoristas, como pagar fuera del plazo establecido, aplicar cargos no negociados o devolver mercancía sin acuerdo previo, lo que afecta a los pequeños proveedores porque no cuentan con los suficientes recursos para hacerles frente.

judith.santiago@eleconomista.mx