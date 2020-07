Wall Street cayó el martes 28 de julio, ya que los inversionistas se preocuparon por una debilitada confianza del consumidor, decepcionantes resultados corporativos y la lucha en el Congreso de Estados Unidos para alcanzar un paquete de ayuda por la pandemia de Covid-19.

Pesando fuertemente sobre el Dow Jones estuvieron la caída del 4.8% del conglomerado industrial 3M Co, tras informar un derrumbe en la demanda en sus negocios, y las pérdidas de 2.5% de McDonald's Corp, otro integrante del Dow, tras reportar un descenso mayor del esperado en las ventas comparables de sus locales.

Datos divulgados durante la sesión mostraron que la confianza del consumidor estadounidense bajó en julio a medida que las infecciones por coronavirus aumentaron en el país.

A medida que esperaban por un acuerdo sobre el paquete de estímulo y resultados trimestrales en una de las semanas más ajetreadas con respecto a informes de ganancias, los inversionistas también anticipaban el término el miércoles de la reunión de política monetaria de dos días de la Reserva Federal.

"Probablemente no sea malo tomar ganancias y obtener algo de liquidez porque cualquiera de esos tres eventos podría generar volatilidad", dijo Sameer Samana, estratega senior de mercado del Instituto de Inversiones Wells Fargo en St. Louis. "Será muy difícil para la Fed sorprender en el lado positivo".

Los principales índices perdieron más terreno hacia el final de la sesión luego de que el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, dijo que no se presentaría un proyecto de ley de coronavirus en el organismo sin protecciones de responsabilidad legal para las empresas, una medida a la que se opone la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes.

El Promedio Industrial Dow Jones cedió 205.49 puntos, o un 0.77%, a 26,379.28 unidades; el S&P 500 bajó 20.97 puntos, o un 0.65%, a 3,218.44 unidades; y el Nasdaq Composite cayó 134.18 puntos, o un 1.27%, a 10,402.09 unidades.

Materiales, energía y consumo registraron las mayores bajas porcentuales de los 11 sectores principales del S&P. Los defensivos de bienes raíces, servicios públicos y bienes de consumo fueron los únicos ganadores.

Un destacado foco de atención esta semana serán los resultados de los miembros del club del billón de dólares de Wall Street -Apple Inc, Amazon.com Inc, Alphabet Inc- y Facebook Inc.

kg