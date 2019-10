Wall Street subió el miércoles ya que los inversores ignoraron los débiles resultados trimestrales de Boeing Co y Caterpillar Inc, en una sesión en la que un pronóstico de ingresos inferior al esperado de Texas Instruments Inc hizo caer al sector de fabricantes de chips.

El Promedio Industrial Dow Jones subió 45.85 puntos, o un 0.17%, a 26,833.95 unidades, mientras que el S&P 500 ganó 8.53 puntos, o un 0.28%, a 3,004.52 unidades. El Nasdaq Composite, en tanto, avanzó 15.50 puntos, o un 0.19%, a 8,119.79 unidades.

Las acciones de Boeing y Caterpillar subieron más de 1% a pesar de que ambas compañías incumplieron ampliamente las estimaciones de ganancias. Boeing reportó una caída del 53% en sus utilidades trimestrales, pero ratificó el cronograma para que vuelva a operar el avión 737 MAX.

Las acciones de Texas Instruments, sin embargo, cayeron un 7.5% después de que el fabricante de chips proyectó ingresos para el cuarto trimestre por debajo de lo estimado por Wall Street.

El anuncio arrastró a las acciones de otras empresas de semiconductores, incluidas Intel Corp y Broadcom Inc.

kg