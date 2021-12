El financiamiento en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) se contrajo un 4% entre los meses de enero a noviembre de este año al compararse con igual periodo del 2020 e hiló un año más sin celebrarse una Oferta Pública Inicial (OPI) de acciones.

Según una presentación de la plaza bursátil, durante los primeros once meses de este 2021, se canalizó un fondeo total por 306,623 millones de pesos a través de 1,160 emisiones de los distintos vehículos financieros, como deuda corporativa de corto y largo plazos, emisiones subsecuentes de acciones, así como Fibras de Energía e Infraestructura, Certificados de Capital de Desarrollo (CKD) y Certificados de Proyectos de Inversión (Cerpis).

El mercado de capitales tuvo el más bajo desempeño en términos de financiamiento, al cerrar el periodo con una caída de 31%, registrando nueve emisiones por un total de 28,904 millones de pesos, lo que contrasta con las seis colocaciones por 42,039 millones de pesos reportados de enero a noviembre del 2020, un año cuando la pandemia afectó las operaciones en las bolsas a nivel local y global.

Destaca que este 2021 pasará como otro año más sin ver a una nueva empresa colocando acciones en la BMV. La última OPI fue en noviembre del 2017, cuando Grupo México Transporte debutó, logrando una recaudación de 19,000 millones de pesos.

También estuvo desierto el mercado de fideicomisos de inversión en bienes raíces (fibras), así como las emisiones de SPAC o Special Purpose Acquisition Company.

Mientras que se emitió un Fibra E por 22,159 millones de pesos, cuatro CKD por un total de 1,160 millones de pesos y dos Cerpis por 657 millones de pesos.

Deuda también en negativo

El mercado de deuda corporativa de corto y largos plazos término con un financiamiento total de 277,719 millones de pesos, ligeramente un 0.4% por debajo de lo financiado entre enero y noviembre de 2020.

Lo financiado mediante bonos a largo plazo retrocedió 5% en el periodo de comparación, con 53 ofertas por un total de 111,874 millones de pesos; mientras que en corto plazo se recaudó 158,054 millones de pesos con 1,024 colocaciones.

Dicha cantidad fue 4% mayor a iguales meses del 2020, siendo empresas del sector automotriz y financiero quienes más demandaron este tipo de instrumento financiero.

"La tendencia es muy buena en el mercado de deuda lo que demuestra que la economía se está recuperando y el interés por las distintas emisoras por obtener recursos para aprovechar esta recuperación económica que estamos viendo en algunos planes de inversión se está materializando", dij José Oriol Bosch, director general de la BMV, en una reciente conferencia.

Sin embargo, en su presentación, la administración de la Bolsa mexicana destacó que en este último mes del 2021 se habrán celebrado todavía 90 emisiones de deuda de corto plazo por 14,370 millones de pesos y en las emisiones de mayor vencimiento se prevé cerrar con un monto total de 21,500 millones de pesos.

En este año destaca destaca el crecimiento registrado en la emisión de los bonos temáticos o ASG (bajo las etiquetas verde, social, sustentable y ligados a la sustentabilidad), alcanzando 38 colocaciones por 87,000 millones de pesos.

Según la BMV dicha cantidad representa un 28.38% de todo lo que se financió en la plaza bursátil entre enero y noviembre de este año.

“A finales de septiembre tuvimos el primer bono vinculado a la sostenibilidad con el cual la emisora se compromete con ciertos objetivos en materia ASG e incluso hay un cambio en el rendimiento que le ofrece al inversionista en caso de no cumplirlos. Es una evolución muy importante que estamos viendo en muy corto plazo. Las emisoras han cambiado, no solo están reportando la información financiera, también la no financiera”, manifestó José Oriol Bosch en su foro celebrado este martes.

Nuevas emisoras en el SIC

Este año, en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC), la plataforma en donde están listados valores extranjeros, sumó a 302 nuevos valores, de los cuales 200 son acciones de empresas foráneas y 102 ETF o Exchange Traded Funds.

Con los nuevos valores listados en este periodo, el también llamado mercado global dela Bolsa Mexicana de Valores ha alcanzado un total de 3,004 valores listados, según información del propio centro bursátil.

