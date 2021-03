Si México no incluye a más mujeres en la economía en los próximos 10 años, el Producto Interno Bruto solamente crecerá 5%, pero si lo hace 2.8 millones de mujeres pueden ser incluidas y alcanzará un crecimiento del 15% hacia el 2030, aseguró la presidenta del Pacto Mundial México, Martha Herrera haciendo referencia a datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Al participar en el tercer timbrazo virtual del movimiento global Ring the Bell for Gender Equality celebrado en la Bolsa Mexicana de Valores y en la que más de 100 bolsas de valores en el mundo se pronuncian a favor de la igualdad de género, Martha Herrera subrayó que hoy más que nunca es relevante promover los objetivos de desarrollo sostenible para aumentar el empoderamiento de las mujeres, toda vez que durante la pandemia fueron vulnerables porque tuvieron que salir del mercado laboral por atender las labores del hogar y, por ende, sufrir la pérdida de ingresos.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), alrededor de 118,000 mujeres de la región se encontrarán en situación de pobreza ante la falta de apoyos gubernamentales.

Particularmente en México, en donde las mujeres representan más de la mitad de la población, el 29% de ellas no cuenta con ingresos propios y la diferencia salarial entre hombres y mujeres es de alrededor del 23 por ciento.

“Necesitamos una transformación integral, un cambio de cultura para maximizar el potencial femenino para que realmente tenga un impacto en el desarrollo sostenible”, agregó.

Citó cinco elementos clave para alcanzarla: el compromiso de la alta dirección, el desarrollo de liderazgo femenino, una infraestructura organizacional que lo facilite.

El cuarto tiene que ver con la transparencia y seguimiento a los indicadores y finalmente el desarrollo de mentalidades y actitudes incluyentes.

Durante el timbrazo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, la jefa de género y diversidad de BID Invest, Stephanie Oueda, habló del papel de los inversionistas e instituciones financieras para cerrar la brecha de género en materia de financiamiento.

“La región tiene una gran necesidad de movilización de financiamiento porque sin capital no se puede crecer y la brecha de financiamiento de las mujeres en América Latina sigue siendo la mayor del mundo, con casi 92,000 millones de dólares y el 70% de las pequeñas y medianas empresa lideradas por mujeres no tienen acceso, eso no se puede quedar así”, advirtió Stephanie Oueda.

Por ello, dijo que el BID Invest ha emprendido iniciativas a favor de las mujeres, como el financiamiento a través de bonos de género para ayudar a acelerar y expandir el financiamiento de empresas lideradas por mujeres, que permeará en las comunidades familias y creación de empleo.

Adelantó que están creando un fondo exclusivo para invertir en las empresas que están encabezadas por mujeres en la región de América Latina y El Caribe, junto con la Corporación Financiera Internacional (IFC).

La BMV y Pacto Mundial México, además de BID Invest, IEnova y MEF, por tercer año consecutivo se unieron al movimiento global Ring the Bell for Gender Equality.

En la ceremonia virtual, el presidente de Grupo BMV, Marcos Martínez, sostuvo que se unen a los esfuerzos para apoyar la igualdad de género y promover la inclusión social. “Estamos en una posición única para promover mercados más equilibrados y eficientes que generen valor sostenible de largo plazo”, dijo Martínez Gavica.

En su turno, José Oriol-Bosch Par, director general de la BMV, aseguró que están comprometidos con la equidad de género y se han adherido a los principios del Pacto Mundial sobre el desarrollo de practicas que apunten a la equidad y promuevan la participación de las mujeres en todos los niveles de la organización.

Agregó que sus acciones también reflejan su compromiso, en 2019 se unieron a los principios de empoderamiento de las mujeres y prácticamente el 50% de sus colaboradores son mujeres.

Con empresarios

Biva promueve igualdad salarial en México

La Bolsa Institucional de Valores (Biva) lanzó una iniciativa entre inversionistas y empresas para impulsar la igualdad salarial, con el propósito de reducir la brecha que prevalece en la remuneración laboral entre una mujer y un hombre, así como promover condiciones de trabajo sin discriminación.

En el marco de la firma del Compromiso con la Igualdad Salarial, la directora general de Biva, María Ariza, invitó a que más inversionistas institucionales, manejadores de activos y fondos inversión se comprometan a buscar condiciones de equidad salarial y de género dentro de sus firmas y entre las empresas en las que invierten, directa o indirectamente.

La presión vendrá de arriba hacia abajo y la eficiencia en el cambio será contundente. Esta cascada de responsabilidad se permeará dentro de los tomadores de decisiones y los dueños de capital, nivel por nivel, hasta lograr la realidad que queremos en nuestras empresas, continuó.

Ariza dijo que la brecha salarial de género representa una de las mayores injusticias sociales en la actualidad.

Ello se refleja entre la diferencia entre lo que gana una mujer, cuyo salario llega a ser un 20% más bajos que un hombre, agregó citando cifras del reciente informe mundial de salarios publicado por la Organización Internacional del Trabajo.

En este marco, Laura Vila, Senior Investment Officer de la IFC, enfatizó que si se logra reducir la brecha salarial significaría una ganancia de 172 billones de dólares en la riqueza mundial.

judith.santiago@eleconomista.mx