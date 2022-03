Todos los estudios y encuestas de adopción por género dan por resultado que cada vez más mujeres ingresan al ecosistema, ya sea invirtiendo como puesto de trabajo en empresas fintech y blockchain, ocupando puestos cada vez más importantes dentro de la industria. De hecho, ya lideran en el segmento de “primeros compradores”.

El estudio “Women & Crypto” de Bakkt reveló que mientras que los hombres fueron los primeros en adoptar las criptomonedas, constituyendo la mayoría de los usuarios del sector en sus años de formación, las mujeres están ahora superando a los hombres como primeras compradoras. Casi el 40% de las mujeres encuestadas para la investigación realizó su primera compra de criptomonedas en los últimos 6 meses, frente al 30% de los hombres.

Sin embargo, pareciera que el ecosistema cripto es un universo masculino en el que las mujeres ocupan un lugar secundario. Aunque en sus comienzos, los hombres dominaron la escena cripto, desde hace años que la tendencia está cambiando y el futuro es más que alentador.

Cripto247 conversó con Vicky Guareschi (@vickyguareschi), Head Product de LemonApp, acerca del rol de la mujer en el ecosistema, las barreras con las que se enfrentan y como sortearlas para que haya más inclusión.

— Hay varias cosas que operan para que hoy el ecosistema cripto sea un espacio dominado en su mayoría por hombres: en principio históricamente las mujeres no tenían la autonomía de tener cuentas de banco propias o tarjetas a menos que no estén compartidas o firmadas por un hombre. Y es una locura pensar en eso hoy en día pero lamentablemente son heridas tan grandes en el tejido social que son cosas muy difíciles de subsanar y llevan mucho tiempo y educación. Además, el lugar histórico del hombre era el de traer el pan a la casa y mantener a la familia mientras que el rol de la mujer era el de mantener la casa y criar a les hijes. Hoy esa mentalidad cambió, pero son cambios que tardan mucho tiempo en impactar a gran escala.

En segundo lugar, la programación arrancó siendo algo de mujeres: la primera programadora fue Ada Lovelace, Grace Hopper con su colaboración al modelado del impacto de bombas atómicas o Margaret Hamilton en la NASA liderando el equipo que programó el recorrido del Apollo 11. Pero con el tiempo la industria del software se volvió muy lucrativa y es ahí que se corre a las mujeres de este tipo de puestos, fundamentado falsamente en que los hombres eran mejores perfiles para este tipo de trabajos. Hay mucha data sobre este suceso en particular les invito a hacer su propio research.

También tiene que ver un poco con que las mujeres tienen menos acceso a educación financiera por todo esto que mencioné anteriormente y esta falsa creencia colectiva que a las mujeres no les interesan las finanzas (mismo paso durante mucho tiempo con los videojuegos) pero ¿hasta qué punto es real y hasta que punto es por la carga histórica que tenemos como sociedad?

Cada vez son más las mujeres que se interesan en crypto y nuevas tecnologías pero, de nuevo, hay un vacío grande a cubrir que va más lento de lo que a muchas mujeres en el ambiente nos gustaría. Hay lugar para todas, y de hecho la visión de crypto es esa: la democratización, la descentralización la igualdad de oportunidades. Está también en las mujeres que sí tenemos la oportunidad de formar parte de este mundo promover este mensaje y facilitar herramientas para las mujeres que quieren ser parte y no saben cómo.

También es mucho esfuerzo propio: crypto es muy llevado adelante por la comunidad. Así que es también meterse en las comunidades que hay, participar activamente, formarse y un poco patear la puerta y entrar. No esperar a que te inviten. ¡Pero yo te estoy invitando!

—¿Creés que las mujeres se enfrentan a barreras para ingresar en el ecosistema cripto? Ya sea en puestos de trabajo o simplemente a la hora de invertir…

— Como decía antes, creo que la barrera es más bien cultural y de un gap histórico a nivel educación. Pero hay lugar para todas. De 2018 a este año el número de mujeres trabajando en crypto subió de un 8 a un 20%, pero sigue siendo muy bajo.

Y no solo mujeres, sino todo tipo de grupos diversos. Y es algo que hace mucha falta en crypto: heterogeneidad de perfiles. Creo que también es importante mencionar que en la brecha educativa opera la falta de conocimiento de inglés. Mucho del material disponible hoy en día si bien hay gran cantidad adaptado a diferentes lenguajes, la mayor parte de lo que sucede en el mundo crypto pasa por comunidades de Twitter, Discord y Telegram y, como son proyectos totalmente internacionales, en muchos casos el lenguaje común es el inglés.

En cuanto a inversiones en crypto pasa un poco lo mismo, el ratio es 2:1. Cada 2 hombres, hay una mujer que invierte en crypto.

—¿Cómo se superan esas barreras?

—Creo que primero es importante que las mujeres que participamos de la comunidad crypto tenemos que facilitarle herramientas a quienes se quieran sumar, y creo que también es importante que las personas en posiciones de liderazgo en empresas tengan en cuenta estas cosas.

En una encuesta, de 121 empresas crypto, solo el 5% son mujeres. Y esto se replica en los c-suits. Y está demostrado que en las empresas donde no hay figuras femeninas de liderazgo es más difícil para las mujeres poder crecer dentro de ése ámbito. Y hoy por hoy los VCs ya empiezan a preguntar ese tipo de cosas. Creo que si tenes un c-suite orientado a captar mujeres y formarlas para que desempeñen este tipo de roles fomentaría mucho a que siga creciendo el ratio de mujeres dentro de la industria.

—¿Cómo fue tu primer acercamiento al ecosistema cripto y cuál es tu relación con el ecosistema ahora?

—Hoy soy Head de Producto en Lemon, y mi background es en realidad de Product Designer. La primera vez que escuche de crypto fue alla por 2015. Pero de costado en algún foro y en YouTube. Luego conocí a un par de personas que trabajaban en crypto cuando aun no era muy conocido el ecosistema y me interesé por el tema. Vi la posibilidad de poder realmente independizarnos de las instituciones financieras tradicionales, que en Argentina -de donde soy- tenemos una memoria colectiva muy mala por la inflación, el corralito de 2001, el cepo cambiario, etc etc.

En 2018 tuve mi primera entrevista para un trabajo en crypto, llegué a la ultima entrevista y no quedé. Me rompieron el corazón, pero la verdad es que lo único que logró es entusiasmarme más todavía. Usé todas mis herramientas para seguir formándome en cómo funcionan las instituciones tradicionales financieras y ver cual era el gap que venia a cubrir crypto. En mi laburo anterior se cansaron de escucharme hablar de bitcoin y descentralización.

Y llegó un día a mi inbox un mensaje del CEO de Lemon, Marcelo Cavazzoli, donde me contactó para ver si me interesaba sumarme al proyecto. Y compré al instante, era todo lo que buscaba: poder trabajar en tecnología disruptiva, poder cambiarle la vida a personas, ser parte de lo que creo va a ser una revolución a muchos niveles y encima poder aportar desde mi humilde lugar a construir el lugar donde siempre quise trabajar. Así que hace un año y pico estoy acá, aportando desde donde puedo tanto para el productazo en que laburamos y al que le ponemos muchísimo amor y dedicación, y en mi tiempo libre aportando como puedo a la comunidad.