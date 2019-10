Las acciones de Beyond Meat cayeron 22.10% en Wall Street cuando los inversionistas se apresuraron a sacar provecho después de que se levantó una restricción en la venta de acciones y aumentaron las preocupaciones sobre el incremento de los costos y de la competencia en la enormemente popular productora de carne vegana.

Este año, un aumento en el interés por las hamburguesas a base de plantas, salchichas y otros productos similares a la carne ha estimulado un alza importante en el valor de la compañía desde su salida a Bolsa en mayo pasado.

Sin embargo, las restricciones sobre la venta de casi 80% de las acciones en circulación de la compañía finalizaron el lunes, y los analistas dijeron que las expectativas de que algunos inversores bloquearían las ganancias pesaban sobre las acciones.

No venden

La compañía anunció la salida del especialista en capital de riesgo Gregory Bohlen de su directorio después de más de seis años, quien posee 160,000 acciones y su firma de capital de riesgo Union Growth Venture Partners poseía alrededor de 735,000 acciones tras la OPI.

“Podría vender una parte de ella en el futuro, pero sospecho que voy a mantener a Beyond Meat en mi cartera durante mucho tiempo”, dijo.

Del mismo modo, Ray Lane, uno de los primeros inversionistas de Beyond Meat que forma parte del directorio de la compañía, dijo que no vendió sus acciones y que seguiría siendo un titular a largo plazo. Lane poseía 256,108 acciones de Beyond Meat inmediatamente después de la salida a Bolsa, de acuerdo con una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores.

Lane, exsocio de Kleiner Perkins y Caufield & Byers, inversionista de Beyond Meat, dijo que el fondo de capital de riesgo distribuyó cerca de 20% de sus acciones originales a sus socios limitados.

Esos socios, incluido el propio Lane, ahora pueden decidir si quieren vender las acciones. Según la presentación de Beyond Meat, Kleiner Perkins tenía alrededor de 606,000 acciones comunes en el momento de la OPI.

Las acciones cayeron más temprano hasta 24%, a 80.10 el martes, su nivel más bajo desde el 24 de mayo, sólo tres semanas después de la salida a bolsa.