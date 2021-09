El segundo promotor inmobiliario más grande de China, Evergrande Group, enfrenta días clave para el pago de su deuda. La incertidumbre frente a la situación de iliquidez de la compañía llevó el lunes a que las bolsas mundiales cerraran con números rojos. A pesar de eso, los mercados rebotaron en la última jornada, a excepción del índice Nikkei, de la Bolsa de Tokio, que registró una caída de 2.16%; el Dow Jones, que bajó 0.15%; y el S&P500, que descendió 0.08% en la sesión.

Las acciones del holding han sido las más afectadas. Cayeron hasta 7% y cerraron con una baja de solo 0.4%, después de que el lunes se desplomaron a un mínimo de cierre de más de 10 años.

Los inversionistas siguen atentos a las novedades que brinde Evergrande sobre su situación financiera. Entre ellos, algunos de los mayores fondos de capital, que tienen participaciones significativas en los bonos de la compañía, según Bloomberg.

Ashmore, BlackRock, UBS Group y HSBC Holdings están entre los fondos de capital propietarios de los bonos, que se podrían ver expuestos a los coletazos de la crisis de Evergrande. Estos fondos también están entre los mayores inversionistas de los mercados emergentes. Mientras Ashmore tiene más de 400 millones de dólares en bonos del promotor inmobiliario chino, BlackRock suma más de 350 millones de dólares. UBS cuenta con más de 250 millones de dólares en papeles de Evergrande y HSBC tiene más de 200 millones de dólares.

“Todo el sistema financiero está expuesto. Todos los fondos a nivel mundial están expuestos. La diversificación logra que este tipo de situaciones no afecten los rendimientos en una alta proporción”, dijo Andrés Moreno, analista financiero y bursátil.

La empresa no pagó los intereses que vencían el lunes a al menos dos de sus mayores acreedores bancarios, llevando al desarrollador inmobiliario con problemas de liquidez un paso más cerca de una de las mayores reestructuraciones de deuda que tendría que enfrentar el mercado chino.

El día D será mañana, cuando la empresa debe pagar intereses de dos bonos. Evergrande tiene más de 300,000 millones de dólares en pasivos, 88,500 millones de dólares de esa cifra en préstamos de bancos y otras instituciones financieras, incluidos los fideicomisos, y casi la mitad vence en menos de un año, según sus últimos estados financieros.

China Minsheng Banking, Agricultural Bank of China Ltd. e Industrial & Commercial Bank of China Ltd. eran algunos de los principales bancos de la compañía a fines del año pasado, según información de Bloomberg.

“Por encima de la afectación puntual que puedan tener algunos tenedores de bonos, el análisis de los efectos de la crisis de Evergrande tiene que hacerse sobre la dinámica de inyección de liquidez que la economía china ha hecho en el mundo en los últimos años”, dijo Diego Camacho, economista senior internacional de Credicorp Capital.

Se esperan decisiones de intervención

Aún no está claro si los bancos declararán formalmente a Evergrande en mora. Algunos están esperando que el desarrollador proponga un plan de extensión del préstamo antes de decidir los próximos pasos. Los mercados están a la expectativa frente a si Pekín tomará medidas para contener las consecuencias de la crisis; sin embargo, el silencio de las autoridades sobre la difícil situación de la compañía desconcierta a los inversionistas. Las autoridades podrían dar algunas señales hoy, cuando el Banco Popular de China reanude las operaciones diarias del mercado abierto después de un receso por vacaciones.