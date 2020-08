El gigante tecnológico Apple se convirtió el miércoles en la primera empresa estadounidense que vale más de 2 billones de dólares en la Bolsa de Nueva York, apenas unos días después de cumplirse el segundo aniversario de la conquista del billón de dólares de capitalización por parte de la multinacional.

Temprano, los títulos de Apple subían más de 1% a 468.09 dólares, superando los 2 billones de dólares en market cap, aunque bajó a 462 dólares por título al cierre. En el año la emisora gana 60 por ciento. Hace 13 años, tras anunciar el lanzamiento del iPhone sus títulos valían menos de 9 dólares. Apple fue el primero en pasar el billón de dólares de capitalización bursátil en Wall Street en 2018.

El grupo dirigido por Tim Cook sigue al gigante petrolero saudita Aramco, que en diciembre de 2019 se convirtió en la primera empresa del mundo en superar los 2 billones de dólares de valor bursátil. Pero desde entonces Apple la superó.

Tras la muerte del fundador Steve Jobs, había dudas si Tim Cook, su actual director podría igualarlo. Sin embargo, las cifras lo respaldan. El rendimiento de Apple refleja la creciente confianza de los inversionistas en el cambio de Apple hacia una menor dependencia de las ventas de iPhones y otros aparatos y más en los servicios para sus usuarios, así como su resiliencia durante la pandemia del coronavirus. En el segundo trimestre, el fabricante de iPhones facturó más de 60,000 millones de dólares y obtuvo más de 11,000 millones de dólares de ganancias netas.

Popular en el SIC

El año pasado los títulos de Apple fueron los segundo favoritos entre los inversionistas mexicanos en el Sistema Internacional de Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, según datos de Economática.

“Apple ha sido uno de los grandes motores de este último rally, y precisamente porque a todos los inversionistas del mundo les llama la atención, porque tiene fundamentales muy sólidos. En México sigue siendo uno de los favoritos para aquellos que tienen un portafolio de poco riesgo… el play seguro siempre es Apple”, dijo en entrevista Amin Vera,

El especialista recordó que Warren Buffet tiene gran parte de su portafolio invertido en Apple, “si una acción es atractiva en términos fundamentales es Apple… aunque muchos operadores prefieren tomarla directamente en Estados Unidos”, dijo Amin Vera. Señaló que el SIC tiene relativamente poco volumen, y que debido a diferentes fees y costos, el precio al que se puede tomar no es igual al que opera en Estados Unidos, lo que deriva en un margen de ganancia menor para el operador.

En lo que va del año los títulos de Apple ganan 85.37% en el SIC y se venden en 10,266.46 pesos cada uno, respecto de los 5,543.8 pesos en que finalizó el 2019.

Cipactli Jiménez, inversionista privado comentó que Apple siempre ha sido una acción bastante valorada en la bolsa mexicana, y que en el SIC se comercia con bastantes movimientos a diario por diversas razones que van desde la comercialización de un activo con un excelente panorama de crecimiento al largo plazo, así como la posibilidad de interactuar con grandes market makers que dan vida a la acción del SIC.

“Si la comparamos con la acción nativa, Apple realiza varias miles de transacciones por segundo, por lo que no es sorprender que en el SIC actúe medianamente igual”, dijo Jiménez.

Agregó que la firma tuvo excelentes resultados trimestrales, tiene mucho efectivo y anunció un split para finales de este mes. Cipactli Jiménez afirmó que, “al abaratar el costo de la acción, su bursatilidad habrá de potenciarse naturalmente Cabe señalar que todas las acciones que cotizan en el SIC son bursátiles, el problema aparece para los inversionistas minoristas que difícilmente llaman la atención del algoritmo y es muy complejo que les asignen una acción de X activo por el cual el Fideicomiso de SIC gane solamente unos cuentos centavos”, comentó el inversionista.

El largo camino de Apple hacia los 2,000 mdd

En 1977, la compañía de Steve Jobs y su amigo Steve Wozniak, Apple Computer, valía 5,309 dólares. Cuatro años después estaba lista para salir a Bolsa, de acuerdo con lo escrito por Walter Isaacson, en el libro Steve Jobs.

La empresa que comenzó en el garaje de la familia Jobs, contrató al banco de inversión Morgan Stanley de Wall Street y a la firma Hambrecht y Quist, de San Francisco.

De acuerdo con los registros, la salida a Bolsa de Apple tuvo gran demanda que se comparó con la llegada al mercado de Ford Motor Company en 1956.

Apple llegó a Wall Street el 12 de diciembre de 1980 a 22 dólares por título. En su debut llegaron a los 29 dólares. En 1980, Apple ya valía 1,700 millones de dólares. Eso convirtió a 300 personas involucradas en la firma, en millonarios.

Isaacson describió qué a los 25 años, Jobs ya tenía una fortuna de 256 millones de dólares. “Nunca me preocupé por el dinero. Me críe en una familia de clase media. En Atari aprendí que podía ser un ingeniero decente, por lo que siempre supe que podría arreglármelas. Fui pobre por voluntad propia cuando fui a la universidad y viajé a la India. Pasé de ser bastante pobre, lo que era bueno porque no debía preocuparme por el dinero, a ser increíblemente rico, donde tampoco me debía preocupar”, dijo Jobs 30 años después del debut de Apple en Bolsa sobre el dinero que había ganado.

Así, el hombre que fue hippy, devoto del budismo, comía vegetales y frutas, formó una empresa que ya vale 2 billones de dólares.

(Con información de Expansión España)

[email protected]