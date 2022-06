Ante el riesgo que supone el cambio climático para la viabilidad de las empresas y del sistema financiero, la Asociación Mexicana de Fibras Inmobiliarias (Amefibra) hizo un llamado para que todas las industrias del país, no sólo la inmobiliaria, redoblen esfuerzos para impulsar acciones en materia ambiental, social y de gobernanza (ASG).

“Esperamos que no solamente la industria inmobiliaria, sino todas las industrias públicas adopten el tema ASG porque esto empezó, probablemente, como una cosa que era forzada o que los inversionistas piden, pero hemos encontrado que hay ahorros verdaderos, que es lo correcto que debemos hacer para que este mundo sea mejor, sea más justo y con una buena gobernanza”, resaltó Simón Galante, presidente de la Asociación Mexicana de Fibras Inmobiliarias (Amefibra), en su intervención en el webinar “Entendiendo los principios del ASG en el mundo actual”.

Lo anterior, toda vez que solo la industria inmobiliaria es una de las principales emisoras de gases de efecto invernadero, pues los edificios generan 19% de estos y consumen el 40% de la electricidad a nivel mundial, según datos de la Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en inglés).

Por ello, José Ángel Briseño, líder de Construcción Sostenible IFC, dijo que si se quieren alcanzar las metas fijadas en el Acuerdo de París y mantener el calentamiento global por debajo de los 2 grados centígrados, la industria inmobiliaria deberá tener todas las certificaciones nuevas construidas con carbono cero para el 2030 y para el 2050 no solo construir todo lo nuevo bajo este estándar, sino también haber reconvertido todo el parque existente.

“IFC ha estimado que la oportunidad de negocio que representa el reto de alcanzar la conversión de la edificación verde puede representar 24.7 billones de dólares de aquí al 2030 y 4.2 billones sólo en Latinoamérica”, dijo.

Por su parte, Mariuz Calvet, directora de Finanzas Sostenibles en HSBC México, dijo que una organización que no integre estos factores no va a subsistir y no será competitiva en esta nueva economía alineada a metas sustentables.

“El cambio climático no solo pone en riesgo la rentabilidad, el crecimiento y las ganancias de una organización en el largo plazo, sino su existencia”, resaltó.

Avances

En su mensaje, Simón Galante, también presidente de Fibra Hotel, destacó los avances en materia de sostenibilidad de los fideicomisos inmobiliarios.

Dijo que los 15 fibras tienen más de 4.8 millones de metros cuadrados certificados en más de 203 propiedades, han logrado ahorros de hasta 36% de la intensidad de energía eléctrica que consumen sus propiedades y reportan ahorros de 51.4% en intensidad hídrica.

Además, el 100% de fibras ya cuentan con un Comité de Sustentabilidad y lideran la emisión nacional de bonos verdes, con un monto recaudado de 13,200 millones de pesos en crédito verdes, lo cual tiene un retorno importante, no nada más en términos de tasa, sino para el avance de las iniciativas ASG.

Apenas el año pasado publicaron el primer reporte sectorial ASG y cada uno de los 15 integrantes de la Amefibra tiene su propio reporte. Los agremiados reportan más 630,000 millones de pesos invertidos en centros comerciales, naves industriales, oficinas, hoteles, instituciones educativas y mini bodegas.

Hay avances

Equidad, necesaria para el desarrollo sostenible: Biva

Sin una gobernanza adecuada y un consejo de administración sin representación de mujeres, el cumplimiento de los objetivos de la empresa y su viabilidad como negocio sostenible está en riesgo, sostuvo María Ariza, directora general de la Bolsa Institucional de Valores (Biva).

Durante su participación en el webinar “Entendiendo los principios del ASG en el mundo actual”, organizado por la Asociación Mexicana de Fibras Inmobiliarias (Amefibra), destacó que la gobernanza es la base sobre la cual se construye un modelo de negocio sostenible y la equidad de género beneficia la rentabilidad.

Sin embargo, subrayó que en México la brecha de género es “grande” en los consejos de administración.

Citó que un estudio de Deloitte ubicó a México en el lugar 41 de 51 países analizados, donde tan solo 9.7% de los consejeros son mujeres, muy por debajo del promedio mundial que es del 19.7%, incluso de Latinoamérica que es de 10.4 por ciento.

Mientras que entre las 129 empresas listadas en la Bolsa hay un total de 2,523 consejeros, de los cuales solo 241 son mujeres y entre los 15 fideicomisos de inversión en bienes raíces (fibras) miembros de la Amefibra, solo uno tiene tres consejeras mujeres, tres tienen dos consejeras, seis tienen a una consejera y cuatro no tienen mujeres en su consejo de administración. Aunque, 14 de ellos tienen información completa sobre su gobierno corporativo.

“Hemos avanzado. En este año tenemos 9.6% contra 8.7% del año pasado”, dijo, por lo que instó a impulsar los cambios necesarios para avanzar en la conformación de gobiernos corporativos más sólidos entre las empresas y aumentar el compromiso con la diversidad en los consejos de administración de las empresas.

“Para lograr un alto nivel de calidad y eficiencia en un consejo de administración una de las claves es la diversidad, esto permite hacer un análisis más completo de los riesgos y oportunidades que enfrentan las empresas, además, permite ampliar el entendimiento de los clientes, del ambiente en el que operan y de los diferentes procesos”, destacó.

judith.santiago@eleconomista.mx