Backstreet Boys en Las Vegas: ¿cuánto cuesta la experiencia?
Los Backstreet Boys regresan con una residencia espectacular en la Sphere de Las Vegas, el recinto más innovador del mundo. Con tecnología inmersiva 360°, reviven sus grandes éxitos. Aquí te decimos cuánto cuesta viajar desde México para vivirlo.
I Want It That Way, As Long As You Love Me y Everybody (Backstreet’s Back) son más que canciones: son símbolos de toda una era. Actualmente, los Backstreet Boys están de regreso en el escenario más avanzado del planeta: Sphere at The Venetian Resort, donde han iniciado una residencia que combina tecnología de vanguardia, sonido envolvente y una dosis poderosa de nostalgia con el concierto Millennium 2.0.
Con más de 130 millones de discos vendidos, la boy band más emblemática de los 90’s ha conquistado a varias generaciones. Ahora lo hace en un recinto que ha redefinido la experiencia de los conciertos: la Sphere de Las Vegas, una estructura esférica con capacidad para 18,600 personas, que cuenta con la pantalla LED más grande del mundo (con más de 54,000 m²), sonido 360°, efectos sensoriales como vibración, viento y aromas, y una acústica diseñada para que cada asiento ofrezca una experiencia perfecta.
Esta nueva etapa de los Backstreet Boys no sólo revive sus grandes hits como Quit Playing Games (With My Heart), Larger Than Life y Show Me the Meaning of Being Lonely, sino que los proyecta en un formato completamente inmersivo: luces, imágenes envolventes, y una atmósfera que convierte cada canción en una vivencia multisensorial.
¿Cuánto cuesta ver a los Backstreet Boys en la Sphere?
Boletos: Los precios reflejan el valor de la experiencia. En la plataforma Ticketmaster, los boletos van desde 635 hasta 2,577 dólares (equivalente a 11,748 pesos a 47,675 pesos), más cargos por servicio. En Vivid Seats, el rango es de 9,602 a 75,700 pesos. Las experiencias VIP ofrecen beneficios como meet & greet, accesos prioritarios y asientos de primera fila, ideales para los fans más leales.
Vuelos desde México a Las Vegas: Viajar desde México a Las Vegas implica considerar el presupuesto aéreo. Para la fecha del 22 de agosto:
- El vuelo más económico, operado por Volaris, cuesta 8,698 pesos.
- El más costoso, en clase ejecutiva con Aeroméxico, asciende a 53,622 pesos.
- Reservar con anticipación, evitar fines de semana y optar por vuelos con escalas puede reducir costos significativamente.
Hospedaje: del lujo al confort accesible
Una búsqueda reciente en Booking.com muestra tarifas variadas para una estancia de 2 noches, con opciones desde 180 hasta 1,300 dólares (equivalente a 3,300 a 24,050 pesos).
Algunos ejemplos:
- Harrah’s Las Vegas: 278 dólares más 150 dólares en impuestos y cargos.
- Las Vegas Hilton: 331 dólares más 169 dólares en impuestos y cargos.
- París Las Vegas: 549 dólares más 198 dólares en impuestos y cargos.
Estos hoteles se encuentran cerca del recinto y permiten aprovechar al máximo la experiencia sin perder tiempo en traslados.
Otros gastos: comida, transporte y souvenirs
El gasto diario en alimentos y bebidas puede oscilar entre 100 y 320 dólares, dependiendo del tipo de restaurante. Las Vegas ofrece desde buffets accesibles hasta cenas exclusivas. A esto se suma el transporte (Uber, taxis, transporte público y monorriel) y la inevitable compra de merchandising oficial.
Inversión total estimada
Sumando vuelos, hospedaje por dos noches, boleto al concierto y gastos adicionales, el costo por persona para vivir el regreso de los Backstreet Boys en la Sphere de Las Vegas va de los 30,000 a los 127,000 pesos, dependiendo del tipo de experiencia que se elija (económica o de lujo).
¿Dónde está la Sphere de Las Vegas?
Ubicación: 255 Sands Avenue, Paradise, Nevada, Estados Unidos.
