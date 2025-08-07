Backstreet Boys en Las Vegas: ¿cuánto cuesta la experiencia?

I Want It That Way, As Long As You Love Me y Everybody (Backstreet’s Back) son más que canciones: son símbolos de toda una era. Actualmente, los Backstreet Boys están de regreso en el escenario más avanzado del planeta: Sphere at The Venetian Resort, donde han iniciado una residencia que combina tecnología de vanguardia, sonido envolvente y una dosis poderosa de nostalgia con el concierto Millennium 2.0.

Con más de 130 millones de discos vendidos, la boy band más emblemática de los 90’s ha conquistado a varias generaciones. Ahora lo hace en un recinto que ha redefinido la experiencia de los conciertos: la Sphere de Las Vegas, una estructura esférica con capacidad para 18,600 personas, que cuenta con la pantalla LED más grande del mundo (con más de 54,000 m²), sonido 360°, efectos sensoriales como vibración, viento y aromas, y una acústica diseñada para que cada asiento ofrezca una experiencia perfecta.

Sphere at The Venetian Resort, combina tecnología de vanguardia, sonido envolvente y una dosis poderosa de nostalgia con el concierto Millennium 2.0.Foto: Cortesía

Esta nueva etapa de los Backstreet Boys no sólo revive sus grandes hits como Quit Playing Games (With My Heart), Larger Than Life y Show Me the Meaning of Being Lonely, sino que los proyecta en un formato completamente inmersivo: luces, imágenes envolventes, y una atmósfera que convierte cada canción en una vivencia multisensorial.

¿Cuánto cuesta ver a los Backstreet Boys en la Sphere?

Boletos: Los precios reflejan el valor de la experiencia. En la plataforma Ticketmaster, los boletos van desde 635 hasta 2,577 dólares (equivalente a 11,748 pesos a 47,675 pesos), más cargos por servicio. En Vivid Seats, el rango es de 9,602 a 75,700 pesos. Las experiencias VIP ofrecen beneficios como meet & greet, accesos prioritarios y asientos de primera fila, ideales para los fans más leales.

Concierto de Backstreet Boy en Sphere de Las Vegas.Foto: Cortesía / Diego López

Vuelos desde México a Las Vegas: Viajar desde México a Las Vegas implica considerar el presupuesto aéreo. Para la fecha del 22 de agosto:

El vuelo más económico , operado por Volaris, cuesta 8,698 pesos .

, operado por Volaris, cuesta . El más costoso , en clase ejecutiva con Aeroméxico, asciende a 53,622 pesos.

, en clase ejecutiva con Aeroméxico, asciende a pesos. Reservar con anticipación, evitar fines de semana y optar por vuelos con escalas puede reducir costos significativamente.

Hospedaje: del lujo al confort accesible

Una búsqueda reciente en Booking.com muestra tarifas variadas para una estancia de 2 noches, con opciones desde 180 hasta 1,300 dólares (equivalente a 3,300 a 24,050 pesos).

Algunos ejemplos:

Harrah’s Las Vegas : 278 dólares más 150 dólares en impuestos y cargos.

: 278 dólares más 150 dólares en impuestos y cargos. Las Vegas Hilton : 331 dólares más 169 dólares en impuestos y cargos.

: 331 dólares más 169 dólares en impuestos y cargos. París Las Vegas: 549 dólares más 198 dólares en impuestos y cargos.

Estos hoteles se encuentran cerca del recinto y permiten aprovechar al máximo la experiencia sin perder tiempo en traslados.

Otros gastos: comida, transporte y souvenirs

El gasto diario en alimentos y bebidas puede oscilar entre 100 y 320 dólares, dependiendo del tipo de restaurante. Las Vegas ofrece desde buffets accesibles hasta cenas exclusivas. A esto se suma el transporte (Uber, taxis, transporte público y monorriel) y la inevitable compra de merchandising oficial.

Inversión total estimada

Sumando vuelos, hospedaje por dos noches, boleto al concierto y gastos adicionales, el costo por persona para vivir el regreso de los Backstreet Boys en la Sphere de Las Vegas va de los 30,000 a los 127,000 pesos, dependiendo del tipo de experiencia que se elija (económica o de lujo).

¿Dónde está la Sphere de Las Vegas?

Ubicación: 255 Sands Avenue, Paradise, Nevada, Estados Unidos.

thespherevegas.com