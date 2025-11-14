Top 10: ¿Qué artículos prefieren comprar los mexicanos durante el Buen Fin?

Para esta edición 2025 de El Buen Fin, se espera que cerca de 8 de cada 10 potenciales compradores adquieran algo, con lo que se mantiene la sólida intención de compra, de acuerdo con el reporte de Expectativas El Buen Fin 2025, elaborado por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO).

Acerca de las razones para comprar resaltan aprovechar los descuentos y promociones, encontrar mejores descuentos y promociones que en otras campañas y la oportunidad de comprar varios artículos para hacer rendir el dinero.

El consumidor digital ve en la campaña una oportunidad para maximizar valor y conveniencia; las promociones exclusivas y los beneficios asociados a formas de pago o tiendas refuerzan la percepción de ahorro tangible.

Sobre las categorías de compra, este año destaca un mayor interés en categorías de nicho como artículos de lujo, alimentos para mascotas, automotriz y farmacia, exigiendo a los retailers ajustar inventarios, surtido y comunicación para captar estas nuevas oportunidades. Mientras que se mantiene el interés en categorías como computadoras, tabletas y celulares, moda; y audio, TV y video.