Tangerine: DITA, el arte de ver el mundo con elegancia y seguridad

Más que moda, las gafas de sol son un aliado de la salud visual y estilo. DITA combina lujo, artesanía y tecnología para redefinir la experiencia de ver y ser visto

Tecnología de ingeniería en DITA: innovación y mecánica de precisión que garantizan un ajuste perfecto, fusionando confort, diseño y funcionalidad en cada montura.Cortesía

En el mundo del lujo contemporáneo, los accesorios han dejado de ser simples complementos para convertirse en verdaderos manifiestos de estilo y personalidad. Y si hay un elemento capaz de elevar cualquier look y, al mismo tiempo, proteger uno de nuestros sentidos más valiosos, son las gafas de sol.

Rodrigo Alday, CEO de Tangerine Supply & Co., entiende mejor que nadie esta dualidad entre moda y funcionalidad. Su empresa se ha posicionado como una de las distribuidoras más exclusivas de México y América Latina, donde cada marca representa un universo propio de diseño, artesanía y sofisticación.

En entrevista con El Economista, Alday comentó que DITA brilla con luz propia. “No se trata solo de gafas, sino de piezas de ingeniería y arte que requieren hasta ocho meses de trabajo artesanal en talleres japoneses, con más de 320 procesos de fabricación. Sus monturas, elaboradas con acetato japonés, titanio y oro de 18 quilates, son símbolo de durabilidad y diseño atemporal”.

Consideró que la colección Epiluxury de DITA es la máxima expresión de esta filosofía. “Basada en cinco principios, rendimiento funcional, ingeniería de precisión, valor artesanal, diseño atemporal y exclusividad personal, ofrece piezas pensadas para quienes ven en sus gafas una extensión de su identidad. 

Aquí, cada línea, textura y material cuentan una historia única”. 

Tendencias

Explicó que las tendencias para 2025-2026 girarán en torno a siluetas audaces y reinterpretaciones de clásicos:

• Aviadores retro con materiales ultraligeros.

Monturas extragrandes, favorecedoras y llenas de carácter. 

• East-West con colores inesperados.

Cat-eyes renovados en versiones redondeadas o cuadradas.

• Diseños deportivos con lentes tipo escudo y acabados antideslizantes para quienes combinan elegancia y actividad.

Pero en el universo DITA, la belleza nunca está reñida con la funcionalidad. Mencionó que todas sus gafas incorporan lentes con recubrimiento antirreflectante y resistencia a rayaduras, ofreciendo una visión nítida y protección total contra rayos UV. Es por eso que celebridades, atletas y referentes de la moda las consideran imprescindibles.

Para Alday, el lujo de hoy es más personal que nunca: “No se trata de mostrar, sino de experimentar; de llevar algo que hable de ti, que te acompañe y te proteja mientras disfrutas del mundo con tu propia mirada”.

“Tangerine Supply & Co. no solo distribuimos accesorios, sino que impulsamos un estilo de vida donde cada detalle, desde la elección del material hasta el ajuste perfecto, está pensado para quienes valoran lo auténtico y lo excepcional”, concluyó Alday.

Patricia Ortega

