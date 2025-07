Soul Spring Sanctuary un resort que combina lujo y sanidad en la hospitalidad

Priorizar el bienestar físico y mental combinado con lujo y naturaleza son la combinación perfecta para disfrutar de unos días de descanso.

Soul Spring Sanctuary está ubicado en Xochitepec, Morelos y es el primer resort de bienestar integral en México donde a través de tecnología y medicina tradicional y ancestral logran que los huéspedes vivan una experiencia que transforma su estado de salud.

En entrevista para El Economista, Rodrigo Salgado, vicepresidente de Soul Spring Sanctuary, explicó que la idea de ampliar la oferta de sus clínicas Soul Spring es darles a sus clientes una opción más completa donde además de las consultas médicas y terapias, se integre un plan de alimentación y puedan hospedarse en unas cómodas habitaciones disfrutando de la naturaleza y el clima de Morelos.

HabitacionesCortesía

Nuestra misión es llevar el bienestar bioindividualizado a la humanidad, promoviendo la salud, la vitalidad y la longevidad. Lo hacemos desbloqueando el poder de la medicina biológica para estimular la capacidad de curación innata del cuerpo”.

Alianza

Soul Spring Sanctuary recientemente se incorporó al portafolio internacional de WorldHotels, convirtiéndose en la primera propiedad de la marca en el país. Ron Pohl, presidente de WorldHotels, expresó que dicho santuario no solo representa una experiencia inmersiva, sino una profunda conexión emocional con el ser, la cultura local y la naturaleza.

“Este vínculo abre paso a una nueva forma de entender el lujo y el bienestar en la hospitalidad. Desde su apertura, Soul Spring Sanctuary se ha posicionado como uno de los destinos más buscados de turismo de bienestar en Morelos, con una ocupación promedio del 85% en fines de semana”.

Propuesta hospitalaria

El modelo de hospitalidad que ofrece Soul Spring Sanctuary se articula en un protocolo médico único, que contempla cuatro fases: desintoxicación, soporte, regeneración y rejuvenecimiento a nivel celular.

Además, cuenta con programas como Longevity, Sleep Well, Peak Performance y Self Renewal que han sido diseñados para restaurar la vitalidad, mitigar el estrés, prevenir el envejecimiento, mejorar la calidad del sueño, elevar el sistema inmunológico entre otros objetivos.

“Actualmente estamos promoviendo programas como Longevity, Peak Performance y Sleep Well, tres programas de salud bastante demandados. El Longevity se enfoca en medicina regenerativa, el Peak Performance va dirigido a personas con altos niveles de estrés, burnout, fatiga crónica, ansiedad, o el Sleep Well se enfoca en esa población que no puede dormir bien.

Estos programas tienen una duración de entre 2.5 a 7 días y van desde los 30,000 pesos por persona ya incluida la alimentación, hospedaje, consulta médica, diagnósticos y terapias”, explica Rodrigo Salgado.

Soul Spring Sanctuary cuenta con un equipo de médicos expertos que con la ayuda de la tecnología realizan un chequeo general para conocer el estado de salud del huésped y de esta manera ofrecer terapias personalizadas.