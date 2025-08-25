Premium: Conoce cómo Pineda Covalín posicionó la moda mexicana en el mundo

Cuando Ricardo Covalín entra al showroom de la marca que cofundó hace casi tres décadas, el aire se impregna de identidad. No se trata solo de moda, sino de una narrativa visual que ha cruzado fronteras, redefiniendo lo mexicano desde la elegancia y el diseño.

Pineda Covalín cumplirá 30 años y lo celebra como una de las marcas más emblemáticas del país.

Todo comenzó en 1996, como un proyecto para diseñar productos culturales para el Museo Nacional de Antropología. Cristina Pineda, su socia, fue invitada a crear artículos para la tienda del recinto. Convocó a Ricardo, con quien compartía una trayectoria universitaria y un servicio social en Yucatán.

De esta colaboración surgieron una mascada con motivos mayas, perfumes inspirados en leyendas indígenas y una corbata con el símbolo azteca Nauyolín.

“En ese momento no pensábamos en moda. Diseñábamos productos culturales. Pero un desfile con diseñadores nacionales —al que dimos nuestras corbatas y mascadas— nos abrió las puertas a una nueva ruta: la moda con identidad”, comentó Covalín en entrevista con El Economista.

Desde entonces, la evolución ha sido constante. A las piezas en seda se sumaron accesorios, calzado, bolsos, chamarras, ropa casual y colecciones de edición especial. Todo con una visión: contar historias de México de forma contemporánea, sin caer en clichés, con materiales de lujo y una manufactura que habla de durabilidad y diseño atemporal.

Creatividad con raíz

La inspiración viene del entorno: la calle, los viajes, los paisajes y los santuarios naturales. Así nació la mariposa monarca, emblema de la marca. “Visité el santuario en Michoacán y quise traducir ese impacto visual a un textil”, dijo. Ese diseño ha evolucionado: hoy existe en versiones metálicas, abstractas y bordadas en mezclilla.

Diseño Pineda CovalínCortesía

Otras colecciones emblemáticas están inspiradas en la flora y fauna nacional: agaves, colibríes, cactus, guacamayas o ajolotes. También en sitios urbanos como la Ciudad de México, con piezas que incluyen íconos como el Ángel de la Independencia o el Palacio de Bellas Artes, ilustrados con estética de cómic.

“Cada diseño debe emocionar. No basta con que sea bonito. Tiene que conectar con algo más profundo: nuestra memoria colectiva”, explicó Covalín.

Moda con responsabilidad

En una industria presionada por la sostenibilidad, Pineda Covalín apuesta por lo duradero. Sus piezas están hechas para trascender modas. “Una mascada puede durar décadas. Queremos que nuestras prendas se hereden, que no dependan de la temporalidad”, agregó.

Además, aplican un principio de cero desperdicio. Cada fragmento de seda se reutiliza para crear mancuernillas, aretes o detalles únicos. También han lanzado colecciones upcycled con batas defectuosas convertidas en nuevas piezas.

“Estamos en las antípodas del fast fashion. Lo nuestro es slow, emocional y con sentido”, insistió Covalín.

Identidad sin apropiación

Desde 2021, una ley en México protege los símbolos de pueblos originarios contra la apropiación cultural. Pineda Covalín ya se había adelantado: desde antes dejaron de usar motivos indígenas directos. En su lugar, encontraron nuevas fuentes de inspiración: la arquitectura, la gastronomía, la botánica y la zoología del país.

“El reto es seguir diciendo ‘esto es México’ sin usar lo obvio. Y eso se logra con textura, color, materiales y emoción”, dijo.

Global sin perder lo local

Durante su expansión internacional, Pineda Covalín llegó a tener presencia en Moscú, el Líbano, Nueva York, Miami, París y Madrid. En Galerías Lafayette, gustó tanto que les pidieron regresar cuando tuvieran presencia plena en el mercado francés. No lo hicieron. No por falta de ambición, sino por fidelidad al modelo familiar e independiente de la marca.

“Nos dimos cuenta de que el producto era más valioso por ser único. Cuando algo está en todos lados, pierde sentido. Nuestra diferencia es que lo nuestro no lo encuentras en ningún otro lugar del mundo”, mencionó Covalín.

moda con identidad de Pineda CovalínCortesía

Hoy, con 40 tiendas propias en México y presencia en cerca de 100 puntos de venta incluyendo Palacio de Hierro y Liverpool, la marca mantiene su fortaleza en el mercado nacional, sin renunciar a la internacionalización selectiva.

Mirar al futuro: comodidad e identidad

Ricardo observa un cambio claro en las tendencias: “la moda se ha relajado”. De la formalidad de la corbata se ha pasado a la comodidad. Pero eso no significa perder elegancia. Hoy, las piezas de la marca pueden encontrarse en mezclilla, lino, algodón y piel, con cortes contemporáneos.

Además, la personalización, la conexión emocional y la búsqueda de identidad seguirán siendo ejes. “La gente quiere vincularse con lo que usa. Por eso nuestras piezas cuentan historias”, dijo.

Rutas para celebrar 30 años

De cara a su 30 aniversario en 2026, la marca prepara una exposición en el Museo del Perfume en la Ciudad de México que recorrerá tres décadas de diseño. También exploran alianzas con marcas internacionales de cosmética y ropa deportiva, así como nuevas colaboraciones con tiendas departamentales.

“El sueño sigue siendo el mismo: contar México con orgullo y creatividad. Y que cada pieza sea un puente entre nuestra historia y el mundo”, concluyó Covalín.