Lujo 2026: Se redefine la personalización, conciencia y tecnología

Actualmente, el lujo se vive desde la emoción y la experiencia. Se apela al disfrute de la vida y al marketing de los sentidos, así lo consideró Fátima González Ávila, académica de la Facultad de Comunicación de la Universidad Anáhuac México en entrevista con El Economista.

De cara a 2026, las principales tendencias apuntan a una transformación profunda: personalización total, sostenibilidad con propósito, lujo silencioso y tecnología inmersiva.

“El lujo ya no se define por el precio, sino por el nivel de conexión que genera con quien lo elige”, dijo.Los productos diseñados a la medida —desde prendas únicas hasta experiencias tailor-made— cobran relevancia por reflejar la identidad y estilo propio del consumidor.

A esto se suma una fuerte narrativa ética: el lujo con storytelling auténtico y responsable, con marcas que se alinean a valores ambientales, sociales y culturales.

En este contexto, crecen prácticas como el uso de telas recicladas, empaques sustentables y la popularidad del pre-loved luxury, es decir, artículos de lujo de segunda mano que refuerzan la economía circular, según la especialista.

Perfil del consumidor

El perfil del consumidor también cambió. Aunque el lujo es multigeneracional, hoy lo lideran los millennials y centennials, de acuerdo con Boston Consulting Group. Estas generaciones ya no se identifican con una sola marca: buscan autenticidad, propósito y valores compartidos, dijo González.

Según el Deloitte Global Fashion & Luxury Report, el 55% de estos consumidores está dispuesto a pagar más por marcas que representen su visión del mundo. La tecnología también redefine el sector. La inteligencia artificial permite personalización predictiva y atención en tiempo real. Por su parte, la realidad aumentada y el metaverso crean experiencias inmersivas: probar un perfume o unos sneakers desde una aplicación, asistir a lanzamientos exclusivos o visualizar productos en tu entorno son ahora parte de la experiencia aspiracional.

El compromiso con la sostenibilidad es cada vez más fuerte. El 70% de las empresas de lujo ya integran prácticas ASG, según Deloitte. Marcas como Gucci y Burberry impulsan modelos de reciclaje con telas como las de Beste.it, y destacan innovaciones como la piel vegana de nopal desarrollada por la marca mexicana Desserto.

En el universo del turismo y estilo de vida, dominan los destinos sostenibles, el wellness y las experiencias transformadoras. Marcas como Aman Resorts, Bulgari Hotels y Rosewood marcan la pauta con propuestas centradas en la privacidad, el bienestar integral y la hospitalidad personalizada.

“El lujo, hoy, es silencioso, consciente y profundamente humano”, concluyó.