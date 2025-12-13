Frente frío 21 provocará lluvias intensas, norte y descenso térmico este domingo 14 de diciembre

Este domingo 14 de diciembre estará marcado por condiciones invernales en amplias regiones del país, ya que el frente frío número 21, reforzado por una masa de aire polar, se desplazará sobre el noreste y oriente de México, dejando lluvias intensas, fuertes rachas de viento, oleaje elevado y un descenso generalizado de temperaturas, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Lluvias intensas y riesgo de inundaciones en Tamaulipas y Chiapas

El sistema frontal y un canal de baja presión sobre el Golfo favorecerán lluvias puntuales intensas en el centro de Tamaulipas y en el norte y este de Chiapas. Estas precipitaciones podrán incluir actividad eléctrica y provocar incremento en ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas.

Además, se prevén lluvias muy fuertes en zonas de Nuevo León, San Luis Potosí (Huasteca), Querétaro (Sierra Gorda), Hidalgo, así como en regiones montañosas de Puebla, Veracruz, Oaxaca y Quintana Roo.

Ambiente frío y formación de nieblas

La masa de aire polar favorecerá un descenso marcado de temperatura en el norte, noreste, centro, oriente y sureste del país, con bancos de niebla a lo largo de la Sierra Madre Oriental.

Durante la madrugada del lunes, las temperaturas mínimas podrán ubicarse entre menos diez y menos cinco grados Celsius en zonas serranas de Chihuahua y Durango, y entre menos cinco y cero grados Celsius en sierras de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Evento Norte: hasta 90 kilómetros por hora en Tehuantepec

El frente frío impulsará un evento de viento del norte con distintas intensidades:

Istmo y Golfo de Tehuantepec: rachas de setenta a noventa kilómetros por hora y oleaje de dos punto cinco a tres punto cinco metros.

Costa de Tamaulipas: rachas de cincuenta a setenta kilómetros por hora y oleaje de dos a tres metros.

Costas de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo: rachas de cuarenta a sesenta kilómetros por hora y oleaje de uno a dos metros durante la noche.

El SMN advierte que estas condiciones pueden derribar árboles, anuncios y estructuras ligeras.

Chubascos en el centro; CDMX con lluvias aisladas

El ingreso de humedad del Pacífico y la inestabilidad atmosférica mantendrán chubascos en Michoacán, Guerrero, Estado de México y Tlaxcala, así como lluvias aisladas en Ciudad de México, Morelos, Jalisco y Colima.

Para el Valle de México se prevé cielo mayormente nublado, ambiente fresco y posibilidad de lloviznas vespertinas.

Máximas cálidas en el Pacífico sur

Pese al ambiente frío en regiones del interior, el sur del litoral del Pacífico mantendrá temperaturas elevadas, con máximas de treinta y cinco a cuarenta grados Celsius en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, las máximas oscilarán entre treinta y treinta y cinco grados Celsius.