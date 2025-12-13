Clara Brugada descarta aumento a la tarifa del Metro de la CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, aseguró que no habrá aumento en la tarifa del Metro, al subrayar que encarecer el pasaje tendría un impacto directo en la economía de las familias capitalinas y representaría “un golpe al estómago del pueblo”.

Durante un evento público por la entrega de vales del programa social Mercomuna, Brugada recordó que el Sistema de Transporte Colectivo es un servicio subsidiado.

Explicó que, mientras los usuarios pagan cinco pesos por viaje, el costo real para el gobierno capitalino es de aproximadamente trece pesos por traslado, diferencia que es absorbida por el erario para garantizar el acceso al transporte público .

La mandataria capitalina destacó que la Ciudad de México cuenta con una de las tarifas de transporte más bajas del país y del mundo, especialmente en el caso del Metro, y sostuvo que mantener el precio actual es una decisión de política social orientada a reducir desigualdades y proteger el ingreso de quienes dependen diariamente de este sistema para trabajar, estudiar o realizar actividades básicas .

Brugada también señaló que, pese a mantener la tarifa sin cambios, el gobierno local continuará destinando miles de millones de pesos a la modernización del Metro, incluyendo la renovación de líneas completas, como la Línea 3, y el fortalecimiento del sistema como eje central de la movilidad en la capital .

En ese contexto, reiteró que la apuesta de su administración es combinar inversión en infraestructura, subsidios al transporte y programas sociales, con el objetivo de garantizar una movilidad accesible sin trasladar los costos a la población usuaria del Metro .