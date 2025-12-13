China impulsará sus exportaciones e importaciones en 2026, en busca de un comercio "sostenible"

China planea ampliar sus exportaciones e importaciones el próximo año como parte de sus esfuerzos por promover un comercio "sostenible", dijo el sábado un alto funcionario económico, informó la cadena estatal CCTV.

El superávit comercial de un billón de dólares registrado por la segunda economía mundial está provocando tensiones con los socios comerciales de Pekín y suscitando críticas del Fondo Monetario Internacional y otros observadores que afirman que su modelo de crecimiento económico centrado en la producción es insostenible.

"Debemos adherirnos a la apertura, promover la cooperación beneficiosa para todos en múltiples sectores, ampliar las exportaciones al tiempo que aumentan las importaciones para impulsar el desarrollo sostenible del comercio exterior", dijo Han Wenxiu, subdirector de la Comisión Central de Asuntos Financieros y Económicos, en una conferencia económica.

China fomentará las exportaciones de servicios en 2026, dijo Han, prometiendo medidas para impulsar los ingresos de los hogares, aumentar las pensiones básicas y eliminar las restricciones "irrazonables" en el sector del consumo.

Reiteró el llamamiento del Gobierno para frenar las guerras de precios deflacionarias, denominadas "involución", en las que las empresas se enzarzan en una rivalidad excesiva y poco rentable que erosiona los beneficios.

El FMI instó esta semana a Pekín a tomar la "valiente decisión" de frenar las exportaciones e impulsar la demanda de los consumidores.

"China es simplemente demasiado grande para generar mucho (más) crecimiento a las exportaciones, y seguir dependiendo de un crecimiento impulsado por las exportaciones entraña el riesgo de agravar las tensiones comerciales mundiales", dijo el miércoles en rueda de prensa la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva.

Los economistas advierten de que el arraigado desequilibrio entre producción y consumo en la economía china amenaza su crecimiento a largo plazo en aras de mantener un ritmo elevado a corto plazo.

Los líderes chinos prometieron el jueves mantener una política fiscal "proactiva" el próximo año para estimular tanto el consumo como la inversión, y los analistas esperan que Pekín se fije como objetivo un crecimiento en torno al 5%.