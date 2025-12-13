Alcoholímetro CDMX: remiten a 72 conductores a “El Torito” en primer día de operativo decembrino

En el primer día de operación del programa Conduce Sin Alcohol, Jornadas Decembrinas, un total de 72 conductores fueron sancionados y remitidos al Centro de Sanciones Administrativas, conocido como “El Torito”, tras rebasar los niveles permitidos de alcohol, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

De acuerdo con el reporte oficial, durante la primera jornada de 24 horas, correspondiente al 12 de diciembre, personal de la SSC realizó 13,422 pruebas AlcoStop, que detectan la presencia de alcohol en el ambiente interior del vehículo, así como 228 pruebas de alcoholemia mediante aire espirado. Como resultado, 72 personas superaron el límite permitido y 71 vehículos fueron remitidos a un depósito vehicular.

El operativo forma parte del reforzamiento del alcoholímetro con motivo del maratón Guadalupe-Reyes, periodo en el que se incrementan la movilidad y las celebraciones, y que históricamente registra un aumento en los accidentes viales relacionados con el consumo de alcohol.

El programa Conduce Sin Alcohol opera de manera continua las 24 horas del día, del 12 de diciembre de 2025 al 11 de enero de 2026, con más de 1,000 puntos de revisión distribuidos en las 16 alcaldías de la capital, particularmente en accesos y salidas de la ciudad, vialidades primarias y zonas con mayor incidencia de siniestros.

En cada punto de revisión, los automovilistas son sometidos primero a una entrevista preventiva con dispositivos AlcoStop; en caso de detectar consumo, se aplica la prueba de alcoholemia conforme al Reglamento de Tránsito. Quienes exceden los niveles permitidos enfrentan multas, arresto administrativo de 20 a 36 horas en “El Torito” y la posible remisión del vehículo al corralón.

Las autoridades capitalinas reiteraron que el operativo tiene un carácter preventivo y busca reducir accidentes y muertes durante la temporada decembrina. Desde su implementación en 2003, el alcoholímetro se ha consolidado como una de las principales estrategias de seguridad vial en la Ciudad de México, con reducciones significativas en hechos de tránsito asociados al consumo de bebidas alcohólicas.

Con información de María Fernanda Sosa Santiago