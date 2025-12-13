Lectura 2:00 min
Confirman 5 muertos y 27 heridos en accidente de autobús en la carretera México-Tampico
La empresa de autobuses brinda acompañamiento a las familias de los afectados en el accidente.
La mañana de este sábado, un autobús de pasajeros que circulaba por la carretera federal México – Tampico km 181, localidad de Chalchocotipa, municipio de Tlanchinol, sufrió un accidente durante la madrugada que dejó el saldo de cinco personas muertas y más de 20 heridos.
Ante los hechos, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) activó los protocolos de atención y auxilio luego de recibir el reporte del accidente donde un autobús de la línea Futura se volcó, saliendo del camino y quedando aproximadamente a 70 metros de un barranco.
Integrantes de la SSPH, en conjunto con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN), la Procuraduría General de Justicia del Estado e Hidalgo (PGJEH), así como de las autoridades municipales, dieron su inmediato apoyo para salvaguardar a los afectados.
Reportaron cinco muertos y 27 heridos, de los cuales 14 se encuentran con lesiones graves, por lo que recibieron atención hospitalaria; después serán canalizadas a unidades médicas; en tanto, la SSPH brindo atención, seguridad y resguardo en la zona.
¿Cuál fue la respuesta de la línea de autobuses?
Autobuses Futura respondió que Futura y Grupo Estrella Blanca brindarán su apoyo permanentemente, además de que darán un acompañamiento a las familias de los afectados.
A través de un comunicado, informaron que su prioridad es la seguridad y el bienestar de sus pasajeros, por lo que desde el primer momento en que se dio a conocer el accidente, activaron los protocolos de atención correspondientes.
Asimismo, se coordinaron con las autoridades, cuerpos de emergencia y hospitales de la zona, a la vez de que personal capacitado de Grupo Estrella Blanca tenía contacto directo con la familia de los afectados, a quienes les dan la atención que requieren.
Hasta el momento, la circulación en el tramo Santa María-Chalchocotipa en Tlanchinol, fue cerrada para realizar maniobras de rescate, por lo que se sugiere a los automovilistas buscar vías alternas.